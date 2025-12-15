Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 dicembre: la rassegna stampa

La strage di Bondi Beach apre quasi tutte le edizioni dei giornali in edicola oggi. Sono 15 le vittime dell'assalto antisemita condotto da padre e figlio: tra loro anche una bambina e il rabbino di Sydney. Netanyahu attacca il governo australiano. Spazio anche al duello a distanza tra Meloni e Schlein e all'offerta di Zelensky agli Usa: "Pronto a ritirare la richiesta di adesione alla Nato". Sugli sportivi protagonista l'Inter che ritorna in vetta alla classifica: colpaccio Juventus a Bologna
- C'è la strage antisemita di Sydney, e non poteva essere altrimenti, sulle prime pagine di quasi tutti i quotidiani in edicola oggi. Fra i 15 morti alla festa ebraica, si legge sul Corriere della Sera, anche il rabbino della città e una bambina. Padre e figlio gli attentatori. Di spalla, le parole di Zelensky, che si dice pronto a rinunciare alla richiesta di adesione dell'Ucraina alla Nato. Meloni show alla chiusura di Atreju: "Schlein è scappata"
- 'La strage degli ebrei' apre anche l'edizione odierna di Repubblica: ad aprire il fuoco sulla folla riunita per la festa di Hanukkah a Bondi Beach padre e figlio di origine libano-palestinese. Netanyahu attacca il premier australiano. Anche qui in evidenza l'attacco frontale di Meloni all'opposizione in chiusura della festa di Fratelli d'Italia e l'offerta di Zelensky agli Usa per sbloccare i negoziati di pace
- Fotonotizia riservata alla strage di Hanukkah anche sulla Stampa: sono decine le persone rimaste ferite nell'attacco che ha visto morire pure il rabbino cittadino. Si parla, anche in questo, caso di una capagna elettorale già aperta con la sfida a distanza tra Meloni e Schlein
- Sul Messaggero in evidenza quello che viene definito 'il ritorno del terrore', col governo australiano che parla apertamente di terrorismo a proposito dell'assalto di Bondi Beach. Spazio anche al cittadino arabo che eroicamente ha disarmato uno dei killer in azione. Botta e risposta Meloni-Schlein, la premier: "Scappa, di noi l'Italia si fida". La replica della segretaria dem: "Esca dal palazzo"
- 'Testa Inter' titola in prima La Gazzetta dello Sport, che celebra il ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica dopo il successo col Genoa a Marassi e lo stop del Napoli a Udine. Milan fermato ancora una volta da una neopromossa. Solo pari col Sassuolo, mentre la Juventus sbanca Bologna e Spalletti sorpassa Italiano al quinto posto
- Il Corriere dello Sport sceglie il gioco di parole 'Lauturbo' per raccontare la domenica della Serie A che ha visto in primo piano il ritorno della squadra di Chivu al comando della classifica. Fotonotizia dedicata al capocannoniere argentino, a segno ieri assieme a Bisseck. La Juve torna a vincere in trasferta dopo 43 giorni, da giovedì è Supercoppa
- Su Tuttosport in primo piano il convincente successo della Juventus a Bologna firmato dal colpo di testa di Cabal su assist di Yildiz. Sorpasso sui rossoblù e zona Champions a meno uno. In taglio alto il ritrovato primato dell'Inter, trascinata da Bisseck e Lautaro
- Sul Giornale ancora in evidenza la strage degli ebrei di Sydney, ma anche la sfida di Meloni a Schlein. La premier attacca in occasione della chiusura di Atreju: "Fugge, il campo largo si fa solo da noi"
- Temi economici come di consueto in primo piano sul Sole 24 Ore, con le misure di sostegno agli anziani inserite nei contratti aziendali. Welfare pubblico in afffanno, così le tutele agli over 75 diventano benefit in busta paga
- Sul Fatto Quotidiano si torna a parlare dello scandalo corruzione in Ucraina, con le mazzette sui carri armati subito dopo l'invasione russa. Intanto, Zelensky dice addio all'ipotesi ingresso nella Nato e sugli asset l'Italia rischia
- Il discorso di Giorgia Meloni in chiusura di Atreju apre anche l'edizione di oggi di Libero. A centro pagina l'appello del quotidiano per rimandare a casa i bambini della famiglia nel bosco per Natale
- Esteri protagonisti sul Manifesto, dove ci si concentra sull'ascesa delle destre in Cila che rischia di riportare il Paese al passato dittatoriale. Il favorito Kast è un ammiratore di Pinochet, promette guerra ai migranti e di usare i poteri speciali
- La strage alla festa ebraica di Sydney torna in apertura sul Resto del Carlino, a corredo di una foto della folla in fuga terrorizzata dopo gli spari esplosi dagli attentatori padre e figlio. Taglio alto per la tragedia di Fano, con i due paracadutisti morti dopo l'incidente in volo