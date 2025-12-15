Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 dicembre: la rassegna stampa

La strage di Bondi Beach apre quasi tutte le edizioni dei giornali in edicola oggi. Sono 15 le vittime dell'assalto antisemita condotto da padre e figlio: tra loro anche una bambina e il rabbino di Sydney. Netanyahu attacca il governo australiano. Spazio anche al duello a distanza tra Meloni e Schlein e all'offerta di Zelensky agli Usa: "Pronto a ritirare la richiesta di adesione alla Nato". Sugli sportivi protagonista l'Inter che ritorna in vetta alla classifica: colpaccio Juventus a Bologna

Manifestazioni in tutta Italia contro la Manovra

