Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 dicembre: la rassegna stampa

La strage di Bondi Beach apre quasi tutte le edizioni dei giornali in edicola oggi. Sono 15 le vittime dell'assalto antisemita condotto da padre e figlio: tra loro anche una bambina e il rabbino di Sydney. Netanyahu attacca il governo australiano. Spazio anche al duello a distanza tra Meloni e Schlein e all'offerta di Zelensky agli Usa: "Pronto a ritirare la richiesta di adesione alla Nato". Sugli sportivi protagonista l'Inter che ritorna in vetta alla classifica: colpaccio Juventus a Bologna