Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, i passi avanti a Berlino verso un accordo sull'Ucraina. Trump: “Pace mai così vicina”. Spunta anche la proposta di una 'forza multinazionale' a guida europea sostenuta dagli Usa. Resta il nodo del Donbass. Spazio anche all’omicidio di Rob Reiner e Michele Singer: è stato fermato uno dei figli della coppia, Nick. In evidenza infine la strage di Sydney: i due responsabili dell’attacco avevano giurato sottomissione all'Isis nel 2019

