Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 dicembre: la rassegna stampa

- In primo piano la guerra a Kiev “Ucraina, spiragli per la pace”: “Gli Usa offrono solide garanzie di sicurezza. Meloni incassa la frenata sugli asset”, con le parole di Mattarella: “Non si ridisegnano i confini con la forza” e il sondaggio “Un italiano su 3 ritiene la Russia una minaccia”. In primo piano anche “Viaggi e bandiere Isis, la famiglia dei terroristi della strage di Sydney”. In spalla, “Altri 3,5 miliardi per la Manovra”. In taglio basso, “Il regista Reiner e la moglie trovati uccisi: fermato il figlio”.
- La prima pagina apre con “Trump: mai così vicini alla pace” in Ucraina, che racconta il “vertice a Berlino tra leader europei, Zelensky e inviati Usa. Poi la telefonata con il presidente americano. La Ue apre a esercito multinazionale. Resta il nodo territori. Mattarella: inaccettabile ridefinire i confini con la forza”. In spalla: “Strage di Sydney gli attentatori erano seguaci del rinnovato Isis”. In primo piano anche: “Uccisi Rob Reiner e la moglie, fermato il figlio del regista cult”.
- In apertura il monito del Capo dello Stato: “L’allarme di Mattarella: Europa sotto attacco”. Sulla guerra in Ucraina il commento “Il grande fratello tra Usa e Russia”, e l’analisi “Se sull'Ue si abbatte la tempesta perfetta”. Subito sotto, fotonotizia con titolo “Imam di Torino, ira Meloni”. In spalla la strage di Sydney “La sinistra globale e i colpevoli ritardi sull’antisemitismo” e “Il regista Reiner ucciso con la moglie a Beverly Hills. Il figlio in manette”.
- In primo piano “Manovra, altri 3,5 miliardi per le imprese”. Il titolo principale è dedicato alla guerra a Kiev “Ucraina, la pace più vicina”, con riferimento alle dichiarazioni di Trump e al freno di Meloni sui soldati. Mattarella: “Aberrante ridefinire i confini con la forza”. In spalla: “Rob Reiner ucciso insieme alla moglie. Arrestato il figlio”. In taglio basso: “Imam liberato, Meloni: sicurezza impossibile”.
- In apertura “Per le imprese 3,5 miliardi nel 2026: fondi per Zes, Transizione 5.0 ed edilizia”. A centro pagina il tema immobiliare europeo con “Piano Ue: 650mila case all’anno. Arriva la stretta sugli affitti brevi”. In primo piano anche “Bf International rileva fratelli Martini. Nasce holding da 3 miliardi”. In spalla: “Mattarella: aggressione alla Ue. Trump: accordo vicino per Kiev”. In evidenza anche “Wall Street tira il freno. Polizze anti default più care”.
- L’apertura è dedicata alla missione dei nerazzurri nella semifinale di Supercoppa a Riad di giovedì: “Super rivincite”, con Barella e Lautaro presentati come motore della squadra. “È caccia ai trofei persi”. In alto “Milan, il rebus dei 9” e “Napoli, Lobotka ti cambia”. In spalla la Serie A con “Scudetto: c’è anche la Roma”. In evidenza il mercato bianconero: “Juve, duro ma sincero effetto Spalletti (e sogno Hojbjerg)”. In taglio basso “Meccenati, fondi stranieri, investimenti sui giovani: dentro il boom del volley”.
- L’apertura è dedicata a “Svolta Ucraina: ‘Intesa al 90%’”, con il richiamo alle parole di Trump: “Mai così vicini alla pace” e “Il sostegno italiano: la sfumatura anti-paralisi”. In evidenza anche il caso giudiziario dell’imam “I giudici di Allah”, con il commento di Meloni: “Così sicurezza impossibile”. Un altro richiamo riguarda lo scontro politico interno: “Grillini contro la cronaca nera: La Rai è ormai TeleGarlasco”.
- L’apertura è sulla guerra in Ucraina e sull’accordo di Berlino con il titolo “Accordo sul 90%. Ma non sui territori”, in cui si sottolineano le distanze ancora aperte. In alto: “Manovra ancora riscritta: fretta solo contro le toghe”. Tra i richiami in spalla “Il piano elettorale di Meloni: Sud, famiglie e povertà”. Spazio anche alla vicenda giudiziaria dell’imam: “L’imam è libero: ‘Soltanto parole’. Destre all’assalto”. In taglio basso: “Mafia e cumuli di scorie nel paese di Don Camillo”.
- L’apertura è sulla guerra in Ucraina, “Tregua possibile. Forza multinazionale per Kiev”, con rimando alle parole di Trump e Mattarella: "Trump: mai così vicini alla pace. Putin vuole il Donbass, no di Zelensky. Mattarella: Mosca non può disegnare i confini con la forza”. In evidenza anche “Ucciso Reiner, regista cult Fermato uno dei figli”. A lato, “Imam liberato, Meloni ai giudici: ‘Così la sicurezza è impossibile’”. Tra gli altri titoli, la tragedia di Rimini: “Va a scuola in scooter, muore a 18 anni. Grave la sua amica”.
- L’editoriale dedicato all’omicidio Reiner: “L’omicidio di Rob Reiner e della moglie (con tanto di delirio trumpiano) sembra un capitolo di ‘Hollywood Babilonia’”. In primo piano “Dopo aver sventato la strage nei cieli, Israele aiuta a Bondi”. In apertura la guerra in Ucraina con “Demolire l’agenda Trump-Putin” e “I conti senza Putin”. Tra gli altri approfondimenti spicca “La piaga antisemita”.