Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, i passi avanti a Berlino verso un accordo sull'Ucraina. Trump: “Pace mai così vicina”. Spunta anche la proposta di una 'forza multinazionale' a guida europea sostenuta dagli Usa. Resta il nodo del Donbass. Spazio anche all’omicidio di Rob Reiner e Michele Singer: è stato fermato uno dei figli della coppia, Nick. In evidenza infine la strage di Sydney: i due responsabili dell’attacco avevano giurato sottomissione all'Isis nel 2019

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, i passi avanti a Berlino verso un accordo...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

La strage di Bondi Beach apre quasi tutte le edizioni dei giornali in edicola oggi. Sono 15 le...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis le ritorsioni annunciate da...

15 foto

Milano, treno d'epoca per dire addio a stazione Porta Genova. FOTO

Cronaca

Un treno d’epoca composto da carrozze degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50,...

8 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

La situazione internazionale, con le tensioni tra Europa e Russia, domina le prime pagine dei...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Brescia, ucciso a coltellate a Sarezzo: arrestato 32enne

    Cronaca

    La vittima, Andrei Zakabluk, è stata trasportata nell'ospedale bresciano di Gardone Val Trompia,...

    Sciopero nazionale aerei il 17 dicembre, orari e voli garantiti

    Cronaca

    Giornata difficile per chi domani viaggia in aereo: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una...

    AEREOPORTO DI LINATE - SCIOPERO DEI LAVORATORI ALITALIA - VOLI CANCELLATI - AEREO ALITALIA (MILANO - 2015-07-24, DAVIDE SALERNO) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

    Ingresso a Medicina, come funzioneranno le graduatorie e i ripescaggi

    Cronaca

    Le ipotesi circolate nei giorni scorsi sull’accesso alla facoltà di Medicina hanno trovato...