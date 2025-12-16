Cadavere sui binari, riaperta linea Av con ritardi fino a 120 minuti

Un corpo senza vita è stato trovato nei pressi della stazione di Chiusi. Per consentire le operazioni della polizia giudiziaria, intorno alle 9,30 la circolazione dell'AV e della linea ordinaria erano state sospese ma sono ora in graduale ripresa con ritardi e alcune cancellazioni

È stata riaperta la linea dell’alta velocità Roma-Firenze, temporaneamente bloccata dopo il ritrovamento di un cadavere nei pressi della stazione di Chiusi, in provincia di Siena. Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa ma con ritardi fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni di alcuni treni AV.

Accertamenti della polizia in corso

Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto questa mattina e ha comportato l’immediata sospensione della circolazione ferroviaria intorno alle 9,30 per consentire le operazioni della polizia giudiziaria. Anche la circolazione sulla linea convenzionale era stata temporaneamente sospesa ma poi era stata riattivata prima delle 11. Rfi scrive sul suo portale che a causa di questa emergenza è in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria.