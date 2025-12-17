Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 dicembre: la rassegna stampa

Pensioni e Ucraina in primo piano sulle aperture dei giornali oggi in edicola. Grosso spazio alla stretta contenuta in Manovra che coinvolge uscite anticipate e il riscatto delle lauree brevi. Putin dice no alla tregua di Natale e gela i negoziati: su territori e truppe Nato non si tratta. Zelensky annuncia a breve un nuovo piano di pace. Sugli sportivi l'infortunio di Dumfries cambia i piani dell'Inter, mentre Juventus e Roma preparano la super sfida di sabato