Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 dicembre: la rassegna stampa

Pensioni e Ucraina in primo piano sulle aperture dei giornali oggi in edicola. Grosso spazio alla stretta contenuta in Manovra che coinvolge uscite anticipate e il riscatto delle lauree brevi. Putin dice no alla tregua di Natale e gela i negoziati: su territori e truppe Nato non si tratta. Zelensky annuncia a breve un nuovo piano di pace. Sugli sportivi l'infortunio di Dumfries cambia i piani dell'Inter, mentre Juventus e Roma preparano la super sfida di sabato
- Pensioni e Ucraina sono i temi in primo piano sulla gran parte dei quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera spazio alla stretta sulle uscite anticipate contenuta nella Manovra: cambiano le finestre mobili e il riscatto della laurea breve. Zelensky annuncia un imminente nuovo piano di pace, mentre Mosca frena sui territori e smentisce Trump. Fotonotizia per la tragica morte della studentessa 22enne travolta da un Tir sulle strisce a Savona
- La stretta sulle pensioni apre anche l'edizione odierna di Repubblica: slitta l'uscita al 2032. Auto, l'Ue frena: salta lo stop a motori diesel e benzina, incentivi per minicar elettriche europee. Più in basso il Cremlino che rifiuta la tregua di Natale e il nuovo test di Medicina: si cambia ancora, ma niente quiz
- "Putin vuole soltanto la guerra". Parola del dissidente russo Khodorkovsky intrevistato sulla prima della Stampa. Mosca boccia anche la forza di pace europea, mentre Meloni frena l'Ue sull'uso degli asset russi. A centro pagina, la storia di Daniela Gazzano: comunica con i battiti delle palpebre, sarà nominata ufficiale al merito della Repubblica
- Di pensioni si parla anche sul Messaggero, con le nuove regole che allungano i tempi delle finestre e riducono il valore del riscatto delle lauree. Putin non arretra sulla tregua di Natale e gela i negoziati: su territori e truppe Nato non si tratta. Roma, metro C al Colosseo: inaugurate le due archeostazioni
- L'infortunio a Denzel Dumfries in primo piano sulla Gazzetta dello Sport: l'esterno olandese operato alla caviglia, l'Inter sarà costretta a fare a meno di lui per almeno due mesi. Luis Henrique non ha convinto, i nerazzurri guardano al genoano Norton-Cuffy. Domani prima semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan: sfida a distanza tra McTominay e Pulisic
- Sul Corriere dello Sport la lunga vigilia della sfida di sabato tra Juventus e Roma: Yildiz e Soulé sono gli uomini copertina. Gasperini vuole staccare Spalletti e aspetta Zirkzee. Supercoppa in Arabia, un fastidio necessario: chi vince incassa 11 milioni
- Calciomercato protagonista su Tuttosport, con i nomi accostati alla Juventus per giugno: oltre a Frattesi (possibile la soluzione in prestito oneroso) occhi puntati su due centrocampisti a parametro zero, Schlager del Lipsia e Timber del Feyenoord
- Sul Giornale in primo piano la retromarcia dell'Unione europea con lo stop alle auto green: salta il divieto di diesel e e benzina nel 2035. Tajani soddisfatto, per la Lega è troppo poco. Di spalla, Putin che dice ancora no alla tregua di Natale
- 'Pensioni, doppio rinvio per l'uscita' titola anche Il Sole 24 Ore, allineandosi alle aperture di gran parte dei giornali in uscita stamattina. La finestra mobile per il ritiro anticipato aumenta dal 2032. Auto, la Ue apre uno spiraglio ai motori termici
- Sul Fatto Quotidiano critiche alla maggioranza, con Meloni definita 'nuova Fornero' per avere allungato l'età pensionabile e Bernini in retromarcia sui test di Medicina
- 'Euro-retromarcia sull'auto' si legge su Libero, secondo cui sarebbe a rischio il Natale dei bimbi nel bosco: la Corte d'Appello dell'Aquila si riserva una decisione entro il 27 gennaio
- 'Benzina sul fuoco' è il consueto gioco di parole con cui il Manifesto tratta la notizia della decisione della Commissione europea che impone un brusco stop alla transizione ecologica. In prima linea Germania e Italia: per salvare i motori endotermici si lascia alla Cina il monopolio dell'innovazione tecnolofgca
- Anche sul Resto del Carlino il titolo principale è riservato alla questione pensioni. Subito sotto anche il dietrofront Ue sullo stop ai motori termici. In evidenza la storia del ristoratore che sfidò il racket: "Ora lo Stato rivuole i soldi"