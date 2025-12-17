Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 dicembre: la rassegna stampa

Pensioni e Ucraina in primo piano sulle aperture dei giornali oggi in edicola. Grosso spazio alla stretta contenuta in Manovra che coinvolge uscite anticipate e il riscatto delle lauree brevi. Putin dice no alla tregua di Natale e gela i negoziati: su territori e truppe Nato non si tratta. Zelensky annuncia a breve un nuovo piano di pace. Sugli sportivi l'infortunio di Dumfries cambia i piani dell'Inter, mentre Juventus e Roma preparano la super sfida di sabato

    Milano, giovane accoltellato nella notte: è grave

    Cronaca

    E' accaduto a mezzanotte in via Ovada, nel quartiere Barona,  periferia Sud-Ovest di Milano....

    Treviso, arrestato 15enne per auto-addestramento al terrorismo

    Cronaca

    Un 15enne della provincia di Treviso è stato arrestato con l’accusa di istigazione a delinquere,...

    Sciopero nazionale aerei oggi 17 dicembre, orari e voli garantiti

    Cronaca

    Giornata difficile per chi viaggia in aereo: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una...

