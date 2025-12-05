Natale 2025, 10 regali solidali per fare beneficenza. FOTO
A Natale sempre più persone scelgono regali che uniscono un pensiero speciale a un sostegno concreto per progetti umanitari e sociali. Le proposte solidali permettono di contribuire a iniziative reali, aiutando comunità, famiglie e associazioni attraverso un gesto semplice e significativo. Ecco dieci idee per chi desidera fare un dono che abbia un impatto positivo
- Le Stelle di Natale Ail tornano nelle piazze italiane il 5, 6, 7 e 8 dicembre per la 37esima edizione dell’iniziativa sostenuta dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma propone la tradizionale pianta natalizia con un contributo minimo di 15 euro, insieme alla dolce stella “Sogni di cioccolato Ail”, disponibile nelle versioni al latte e fondente con nocciole. È possibile conoscere le 5.000 piazze coinvolte collegandosi al sito ail.it.
- Pangea propone un’ampia selezione di prodotti acquistabili: panettoni artigianali, cioccolatini, tazze illustrate, calzini, calendari da tavolo, quaderni e piccoli oggetti pensati per essere donati. Ogni acquisto sostiene i progetti della Fondazione a favore di donne, bambine, bambini e famiglie in difficoltà, in Italia e all’estero. I prodotti sono disponibili sul sito ufficiale, con diverse opzioni anche per regali aziendali.
- Per chi vuole fare un dono che sostiene la tutela della biodiversità, lo shop Wwf propone prodotti che contribuiscono direttamente ai progetti dedicati alle specie a rischio e agli habitat più minacciati. Tra le proposte natalizie torna la Wwf Conservation Collection, la linea di maglioni, sciarpe e cappelli realizzata con Rifò in 100% lana riciclata certificata GRS.
- Per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, il 20 e 21 dicembre tornano i Cuori di cioccolato distribuiti in oltre 3.000 punti di raccolta in tutta Italia. Con una donazione minima di 15 euro si può scegliere uno dei cuori offerti dai volontari di Telethon insieme a UILDM, AVIS, Anffas, UNPLI, Azione Cattolica Italiana e dalle edicole aderenti al SI.NA.GI. Ogni cuore rappresenta un gesto di solidarietà.
- Per chi desidera un regalo che sostenga i diritti fondamentali di bambini, ragazze e donne, lo shop “Regali per un sogno” di ActionAid propone numerosi prodotti solidali. Tra le novità ci sono i gioielli Inara by Astitwa Nepal, realizzati da donne sopravvissute alla violenza, e le borse di Quid Impresa Sociale, create con tessuti di recupero dall’alta moda. Tornano anche panettoni e pandori del commercio equo e solidale, le creazioni di cioccolato di Charlotte Dusart e le shopper Wax di Kechic.
- Il progetto “Nipoti di Babbo Natale” consente agli anziani ospiti di case di riposo in tutta Italia di esprimere un desiderio per Natale, poi reso pubblico sul sito ufficiale. Chiunque può diventare “nipote”: scegliere un desiderio, acquistare il regalo e consegnarlo personalmente o tramite spedizione, portando così un sorriso e un momento di condivisione a chi spesso è solo. L’iniziativa, promossa dall’associazione Un Sorriso in Più Onlus, offre un modo concreto per diffondere calore, ascolto e affetto nelle festività.
- Lo shop online di Enpa offre gadget, abbigliamento, accessori e prodotti dedicati agli animali, acquistabili per sostenere le attività dell’Ente Nazionale Protezione Animali. Ogni ordine contribuisce a finanziare cure veterinarie, rifugi, adozioni e interventi di tutela degli animali abbandonati o in difficoltà.
- Sullo shop “Regali Solidali” di Save the Children si può trasformare un pensiero in un gesto concreto per bambini e bambine in difficoltà in Italia e nel mondo. Sul sito si trovano oggetti, servizi e donazioni (da kit scolastici a cibo terapeutico, da bomboniere a “regali virtuali” come cure mediche o acqua pulita) tutto finalizzato a garantire salute, istruzione e protezione.
- Scegliere l’iscrizione annuale al Fai come regalo di Natale significa sostenere direttamente la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, in un anno speciale che celebra il cinquantesimo anniversario della Fondazione. La tessera offre 12 mesi di esperienze in luoghi di autentica bellezza, contribuendo al lavoro quotidiano di cura, restauro e valorizzazione svolto dal Fai.
- Make-A-Wish Italia Onlus, attiva dal 2004, realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Nel 2024 l’84% delle spese dell’associazione è stato destinato direttamente alla realizzazione dei desideri, un impegno che si rinnova anche a Natale grazie a iniziative come il “desiderio sospeso”, che permette di sostenere il sogno di un bambino con maggiore urgenza senza conoscerne l’identità. È possibile anche adottare un desiderio e ricevere aggiornamenti fino al momento della realizzazione.