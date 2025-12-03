Natale 2025, cosa fare a Milano: gli eventi in programma

Nel mese di dicembre Milano si illumina. Dal Christmas Village a Porta Venezia, ai mercatini in Piazza Duomo e al tradizionale appuntamento con la prima della Scala: gli eventi da segnare in calendario ascolta articolo

Natale è alle porte. E nel mese di dicembre Milano si illumina. Dal Christmas Village a Porta Venezia, ai mercatini in Piazza Duomo e al tradizionale appuntamento con la prima della Scala: gli eventi da non perdere in questo mese di festività. Il mercatino in Piazza Duomo Anche quest’anno torna il mercatino di Natale in Piazza Duomo, amato sia dai milanesi che dai turisti. Dal 1 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 nel cuore della città tornano le caratteristiche casette di legno che circondano la cattedrale del Duomo. Un luogo ideale per lo shopping pre-natalizio: dal cibo sia dolce che salato ai vestiti, i prodotti artigianali e cosmetici. Il mercatino è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21. Il Christmas Village Giochi, spettacoli e divertimenti a tema natalizio, soprattutto per i bambini: a Milano torna anche il Christmas Village, anche quest'anno in zona Porta Venezia presso i Giardini Pubblici di Indro Montanelli. Dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. All'interno del Villaggio di Natale anche la grande pista per il pattinaggio sul ghiaccio, attrazione perfetta per adulti e più piccoli. L'accensione dell'albero Come ogni anno, c'è attesa in città per l'accensione del grande albero di Natale in piazza Duomo, una tradizione che segna simbolicamente il via alle festività natalizie. E la data che Milano ha scelto negli anni passati è sempre stata il 6 dicembre, la vigilia di Sant'Ambrogio, patrono della città meneghina. La Prima della Scala Atteso anche il tradizionale appuntamento di Milano con la Prima della Scala. Il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, andrà in scena ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovič, diretta da Riccardo Chailly con la regia di Vasily Barkhatov. La Prima della Scala sarà disponibile su Rai 1 e RaiPlay in Italia, dalle ore 17:45. A Milano diversi spazi e locali la trasmetteranno in video.

La mostra a Palazzo Marino Spazio anche all'arte. Dal 3 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 il Comune di Milano dedica la tradizionale mostra di Natale a Palazzo Marino a uno dei più grandi capolavori del Rinascimento italiano: il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, opera del Quattrocento che raramente ha lasciato la sua sede originaria nella chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino (Macerata). L'opera, datata intorno al 1490, è composta da dieci tavole con una predella raffigurante Cristo benedicente tra i dodici apostoli. Al centro, la Vergine con il Bambino evoca il Mistero natalizio. Ingresso libero dalle 9.30 alle 20. L'Artigiano in Fiera Torna anche il tradizionale appuntamento con l’edizione invernale dell’Artigiano in Fiera, un'ottima occasione per scovare regali di Natale originali, oltre a gustare i migliori prodotti gastronomici dall'Italia e dal mondo: specialità regionali e piatti internazionali sono da sempre protagonisti di questa fiera sempre affollata. Oltre alla gastronomia, ci saranno anche centinaia di stand con prodotti realizzati da artigiani. Dal 6 al 14 dicembre 2025. Ingresso gratuito e possibile solo con il pass rilasciato al momento della registrazione online.