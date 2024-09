La patente a punti nei cantieri è un sistema che consente di garantire maggiore sicurezza sul lavoro a tutti i dipendenti che operano nel settore edilizio. La patente di ogni lavoratore avrà in totale 30 punti. In caso di incidente sul lavoro vengono decurtati dei crediti, in base alla gravità dell'episodio. La norma impone che non si può lavorare sotto la soglia dei 15 punti

Per approfondire:

Sicurezza sul lavoro, cambia la patente a punti: arriva l’autocertificazione