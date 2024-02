Lavoro e sicurezza, patente a punti nei cantieri e più ispettori

Via libera del governo a nuove regole per cercare di frenare gli infortuni ed evitare tragedie come quelle del crollo di Firenze. Da ottobre le imprese edili avranno una "pagella" a crediti, col rischio di sospensione delle attività in caso di morti sul cantiere. Annunciato poi l'aumento del numero degli ispettori e sanzioni più severe per le aziende irregolari. Insoddisfatti i sindacati