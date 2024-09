Patente a punti per i cantieri obbligatoria da ottobre: cosa sapere

Introduzione

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo relativo al regolamento sulla patente a punti (o a crediti) obbligatoria dal primo ottobre per operare nei cantieri. Parte quindi l'iter delle aziende per ottenerla: quelle interessate dalla norma sono 832.500 secondo i dati della Cgia di Mestre.



Il provvedimento arriva dopo il giallo dei giorni scorsi su tre emendamenti della maggioranza per posticipare l'entrata in vigore della patente al 1° gennaio 2025, emendamenti che sono stati poi ritirati. Confermato dunque il via dall'1 ottobre.



La patente (che vede un massimo di 100 punti) viene sospesa fino a 12 mesi in caso di infortunio mortale per "colpa grave" dell'impresa. Nel decreto, inoltre, viene rafforzato il ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.