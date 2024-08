Inail, 469 morti sul lavoro nel primo semestre 2024: aumento del 4,2%

I dati dell'Inail

Come riferisce l'Inail, la denunce di infortunio sul lavoro presentate entro i primi sei mesi del 2024 sono state 299.303. Parliamo dello 0,9% in più rispetto al giugno 2023. Un dato che è però in diminuzione del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Si registra invece un aumento più rilevante per gli incidenti avvenuti nel tragitto casa-lavoro e un incremento delle patologie di origine professionale denunciate, pari a 45.512 (+19,6%).