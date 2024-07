Pavia, al lavoro sul tetto di un capannone cade da 6 metri e muore

La vittima, un imprenditore edile di 55 anni di Voghera, è morto questa mattina alle 6.30 in seguito a una caduta in un cantiere lungo la strada Bressana-Salice

L’incidente è avvenuto a Codevilla, in provincia di Pavia. La vittima, un imprenditore edile di 55 anni di Voghera, è morto questa mattina alle 6.30 in seguito a una caduta dal tetto di un capannone, da un'altezza di 6 metri in un cantiere lungo la strada Bressana-Salice.