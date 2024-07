Non si ferma la conta delle vittime sul lavoro in Italia. Stamani è morto un operaio coinvolto in un incidente a Noriglio, frazione di Rovereto. Secondo le prime informazioni il lavoratore sarebbe caduto dall'alto in un cantiere. Stanno curando le indagini sul posto l'Uopsal provinciale e la polizia di Stato di Rovereto, allertati verso le 10.30 assieme ai soccorsi sanitari.