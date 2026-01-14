Per la prima volta, quindi, le tasse più contestate non sono più l’Irpef e l’Imu ma è la Tari. Guardando i numeri, il volume dei ricorsi su Irpef e Imu - storicamente le tasse più contestate - è rimasto più o meno stabile: nel 2025 l’Irpef ha registrato 23.687 ricorsi e l’Imu 23.391. La Tari, invece, ha fatto registrare un’accelerata che ha cambiato la classifica: nel 2021 i ricorsi erano stati 10.561, mentre nel 2025 si è arrivati a 25.106 (+135%).

