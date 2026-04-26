L’iniziativa è stata presentata da esponenti della Lega, tra cui Alberto Gusmeroli e Riccardo Molinari. Alla base della proposta c’è una precisa visione: spingere i cittadini ad assicurarsi non attraverso imposizioni, ma rendendo la copertura economicamente conveniente. Come sottolineato dagli stessi promotori, si tratta di un’opportunità e non di un obbligo, pensata per proteggere la prima casa e ridurre l’esposizione economica delle famiglie.

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