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Rottamazione-quinquies, ultimo mese per presentare domanda. La guida

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Ultimo mese per presentare domanda di adesione alla rottamazione-quinquies: le domande sono aperte fino al 30 aprile, in via esclusivamente telematica. Ecco come fare e tutto quello che c’è da sapere. 

Quello che devi sapere

La rottamazione-quinquies

Questa nuova tornata di rottamazione ricopre tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione che vanno dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Riguarda nello specifico le imposte non versate (a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali), i contributi previdenziali non versati all’Inps (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento), le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada non corrisposte (ma solo quelle di competenza statale, cioè delle Prefetture). 

 

Per approfondire: Fisco, le scadenze di aprile 2026. Il calendario completo

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I pagamenti arretrati

A questi si aggiungono, se ricadono nei tre ambiti indicati, i mancati versamenti delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, così come quelli relativi alla Rottamazione-quater o alla riammissione alla Rottamazione-quater per cui, allo scorso 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

 

Per approfondire: Prelievi al bancomat, quando scattano i controlli anti evasione?

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Gli importi da versare e i benefici

Il contribuente per mettersi in regola con il Fisco dovrà versare tutte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, mentre non dovrà corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative legate a violazioni del Codice della strada, la rottamazione si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

 

Per approfondire: 730 precompilato 2026, da quando è disponibile e cosa cambia per spese e detrazioni

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Il piano dei pagamenti e le 54 rate previste

Gli importi possono essere pagati in un’unica soluzione, entro il prossimo 31 luglio oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni). Nel secondo caso, le scadenze previste sono le seguenti:

  • la prima, la seconda e la terza rata vanno pagate entro il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata i versamenti andranno effettuati il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata si pagherà invece il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. Ogni rata non può essere d’importo inferiore a 100 euro

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La perdita dei benefici

I benefici della rottamazione si perdono in caso di omesso insufficiente versamento della prima e unica rata in scadenza il 31 luglio 2026, di due rateanche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

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La domanda di adesione alla rottamazione

Ci sono due modi per presentare domanda di adesione.

Lo si può fare online, nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, compilando il form e selezionando le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di addebito dell'Inps.

Compilando il form in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento - pdf

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Cosa succede dopo la presentazione della domanda

Dopo l’invio dell’istanza in area riservata, il contribuente riceverà un’e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

 

Se invece la domanda è stata presentata in area pubblica, si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link che andrà convalidato entro le successive 72 ore (altrimenti la richiesta viene annullata in automatico). In caso di esito positivo, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Poi arriverà una terza mail, dopo il controllo dei documenti, con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

 

Per approfondire: Come richiedere un rimborso all'Agenzia delle Entrate? I chiarimenti del Fisco

 

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