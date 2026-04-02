Dopo l’invio dell’istanza in area riservata, il contribuente riceverà un’e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

Se invece la domanda è stata presentata in area pubblica, si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link che andrà convalidato entro le successive 72 ore (altrimenti la richiesta viene annullata in automatico). In caso di esito positivo, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Poi arriverà una terza mail, dopo il controllo dei documenti, con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

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