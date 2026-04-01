Fisco, le scadenze di aprile 2026: il calendario completo

Il 30 aprile 2026 è l’ultimo giorno disponibile per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, la nuova Definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. L’istanza dovrà essere trasmessa solo online, secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. La misura permette di chiudere i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 versando esclusivamente imposte e contributi, senza dover corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Rientrano, tra gli altri, i debiti da imposte dichiarate e i contributi INPS non derivanti da accertamento. Possono accedere anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i carichi siano ammessi. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni, con interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. Le prime tre rate scadranno il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima saranno dovute il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027; le ultime tre, infine, scadranno il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Per approfondire: Rottamazione quinquies, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: dalle rate alle multe