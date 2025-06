L'Italia trionfa ai campionati internazionali di Pokémon 2025

Il fine settimana appena trascorso ha visto diversi Allenatori scontrarsi a New Orleans per i Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2025. Federico Camporesi si è aggiudicato il primo posto nella categoria Master dei videogiochi

Si sono appena conclusi a New Orleans, Louisiana, i Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2025, l’ultimo appuntamento dei Campionati Internazionali della stagione 2025 prima dei Mondiali Pokémon che si terranno dal 15 al 17 agosto ad Anaheim, in California. A trionfare nella categoria Master dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto è stato Federico Camporesi con una vittoria sul compagno dei NOVO Esports, Marco Hemantha Kaludura Silva. Una finale tutta azzurra che conferma ancora una volta le abilità dei nostri Allenatori nel panorama competitivo globale e che vede, per la prima volta nella storia di un Campionato Nordamericano, un italiano in cima alla classifica. E non finisce qui! Il trionfo azzurro si è esteso oltre i gradini del podio, grazie alla presenza di ben 4 Allenatori italiani nella TOP 8 del Campionato Internazionale Nordamericano, con Ruben Gianzini e Francesco Pio Pero che si sono distinti sui tantissimi partecipanti fino agli ottavi di finale.