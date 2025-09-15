Mic 3, prova e caratteristiche del nuovo microfono DJI per creator

Due le versioni in cui DJI Mic 3 è venduto: la versione più completa, che DJI ci ha inviato in prova, che comprende la custodia di ricarica, un ricevitore e due trasmettitori (microfoni); quella più economica comprende invece solamente un ricevitore e un trasmettitore. Quello che salta subito all’occhio è la leggerezza e la compattezza del microfono, che ha un peso di soli 16 grammi. Integra una clip rimovibile e girevole oppure una calamita che permettono di fissarlo su qualsiasi tipo di indumento. I microfoni possono collegarsi direttamente allo smartphone o ad altri dispositivi tramite Bluetooth oppure possono collegarsi al ricevitore, che può essere poi connesso fisicamente a dispositivi con USB-C o fotocamere. Il microfono si collega in maniera molto facile all’ecosistema DJI OsmoAudio (per abbinamenti con Osmo 360, Action 5 Pro, Action 4 o Osmo Pocket 3). A bordo presenti anche una porta di uscita TRS da 3,5 mm e una porta di monitoraggio.