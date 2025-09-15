Mic 3, prova e caratteristiche del nuovo microfono DJI per creator

Introduzione
DJI aggiorna nuovamente la sua linea di microfoni wireless presentando un nuovo modello versatile e dalle ottime prestazioni. Gestisce in autonomia il guadagno, bilancia il volume, regola le tonalità vocali e cancella i rumori di sottofondo. Si collega a smartphone, fotocamere e altri dispositivi tramite Bluetooth o USB-C ed è in grado di registrare una copia di backup delle registrazioni effettuate
Quello che devi sapere
Il nuovo Mic 3
Dopo il Mic 2 e il Mic Mini DJI torna alla carica nel mondo dell’audio presentando un nuovo modello di microfono, il Mic 3, ideale per tutti coloro che hanno bisogno di un prodotto semi-professionale per registrare la propria voce: giornalisti, creatori di contenuti, videomaker. Una coppia di microfoni più un ricevitore tascabili, leggeri, discreti, capaci di offrire un ottimo audio.
Come si presenta
Due le versioni in cui DJI Mic 3 è venduto: la versione più completa, che DJI ci ha inviato in prova, che comprende la custodia di ricarica, un ricevitore e due trasmettitori (microfoni); quella più economica comprende invece solamente un ricevitore e un trasmettitore. Quello che salta subito all’occhio è la leggerezza e la compattezza del microfono, che ha un peso di soli 16 grammi. Integra una clip rimovibile e girevole oppure una calamita che permettono di fissarlo su qualsiasi tipo di indumento. I microfoni possono collegarsi direttamente allo smartphone o ad altri dispositivi tramite Bluetooth oppure possono collegarsi al ricevitore, che può essere poi connesso fisicamente a dispositivi con USB-C o fotocamere. Il microfono si collega in maniera molto facile all’ecosistema DJI OsmoAudio (per abbinamenti con Osmo 360, Action 5 Pro, Action 4 o Osmo Pocket 3). A bordo presenti anche una porta di uscita TRS da 3,5 mm e una porta di monitoraggio.
Le caratteristiche principali
Mic 3 è dotato di funzionalità “intelligenti” che consentono di registrare un suono di alta qualità. Ad esempio, Mic 3 è il primo microfono di DJI a presentare due modalità di controllo del guadagno attivo: “Per ambienti esterni con volume estremamente elevato come eventi sportivi - ci spiegano - la modalità Automatica sopprime i picchi di volume improvvisi e previene il clipping; la modalità Dinamico regola invece automaticamente il guadagno in risposta ai cambiamenti di volume, garantendo una costante intensità sonora”. Addio dunque alle tante regolazioni a cui è abituato chi ha a che fare con l’audio: questi microfoni si regolano da soli, e lo fanno in maniera davvero efficace. Presenti tra l’altro anche tre tonalità vocali preimpostate che ottimizzano le voci potenziando le basse frequenze o aumentando le altre per garantire migliore chiarezza: Normale, Rich e Brillante, ideali per interviste con più persone con diverse caratteristiche vocali.
C’è anche la cancellazione del rumore
Mic 3 garantisce una cancellazione attiva del rumore a due livelli: riduce i suoni di sottofondo e, con il paravento montato, è possibile ridurre ancora di più il rumore del vento. Tra le altre funzioni segnaliamo il Lossless Audio (che consente al trasmettitore di fornire audio non compresso e in alta fedeltà a 48 kHz / 24 bit direttamente al ricevitore). Garantita anche una forte resistenza alle interferenze, per ambienti ampi come stadi o fiere, e una portata di ben 400 metri. Infine, Mic 3 è l’unico sistema microfonico di questo genere a supportare fino a quattro trasmettitori e otto ricevitori contemporaneamente. È possibile poi, in post produzione, avere l’output indipendente di ogni traccia, offrendo una maggiore libertà durante il mixaggio audio.
La registrazione interna e il display
E per non doversi mai preoccupare di perdere l’audio c’è una funzionalità di registrazione intera che permette di salvare sia la traccia originale che la versione migliorata dall’algoritmo. E con il timecode interno viene garantita la sincronizzazione precisa tra più fotocamere, permettendo un allineamento senza sforzo delle riprese in post-produzione. Le funzionalità principali si comandano attraverso il display touch AMOLED da 1,1 pollici e una rotella. Collegando il microfono all’app DJI Mimo è poi possibile perfezionare le varie impostazioni, aggiornare il firmware, trasferire i file audio.
Batteria e connessioni
Parliamo della batteria: un trasmettitore Mic 3 completamente carico offre un’autonomia fino a otto ore, mentre il ricevitore dura fino a 10 ore. La custodia di ricarica assicura più di due ricariche complete, per 28 ore di utilizzo prolungato. Presente anche la funzione di ricarica rapida: con cinque minuti si può alimentare DJI Mic 3 per due ore (la ricarica completa impiega circa 50 minuti).
Verdetto, disponibilità e prezzi
Il sistema microfonico DJI Mic 3 funziona talmente bene che è davvero difficile trovare dei lati negativi. L’unico forse è la presenza del logo DJI un po’ troppo evidente sulla parte frontale del microfono, che risulta molto visibile nelle riprese video. Siamo ai prezzi: DJI Mic 3 nella versione più economica (con un trasmettitore e un ricevitore) costa 199 euro; nella versione più completa (custodia di ricarica, due trasmettitori e un ricevitore) costa invece 309 euro. Ma sia il ricevitore, sia il trasmettitore, sia la custodia di ricarica possono anche essere acquistati separatamente. Tra gli accessori, un adattatore per smartphone, un adattatore per fotocamere e paravento colorati.
Pro e Contro
PRO:
- Qualità audio eccellente
- Controllo del guadagno automatico e registrazione interna di backup
CONTRO:
- Il logo DJI sul microfono può risultare troppo evidente