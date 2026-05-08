Recensione vivo V70: ritratti ZEISS, tanta autonomia e design premium

Introduzione
vivo V70 è la nuova proposta del brand per la fascia medio-alta: uno smartphone che non vuole fare il top di gamma assoluto, ma prova a distinguersi con fotocamere ZEISS, una batteria molto capiente e un’estetica più curata del solito. Il risultato è un telefono equilibrato, piacevole da usare e con un’identità abbastanza chiara: non punta sulla potenza estrema ma su ritratti, autonomia e qualità dell’esperienza quotidiana. Il modello è stato presentato a Milano insieme alla nuova V70 Series, in un evento pensato per mostrare da vicino le novità vivo tra fotografia, AI e design
Quello che devi sapere
Come si presenta
Il vivo V70 è uno smartphone elegante e ben costruito, più vicino per sensazioni alla fascia alta che ai classici medio gamma. Il telaio è in lega di alluminio, il retro in vetro AG trattiene poco le impronte e il modulo fotografico resta abbastanza discreto, senza sporgere in modo eccessivo. Le dimensioni sono ben bilanciate: 7,4 mm di spessore e 187 grammi di peso lo rendono sottile, leggero e comodo anche nell’uso prolungato. vivo propone tre colorazioni: Alpine Gray, Authentic Black e Sandalwood Brown. La scelta più interessante è proprio quest’ultima, che dà al telefono un aspetto meno anonimo e più riconoscibile. Bene anche la resistenza: ci sono certificazioni IP68 e IP69 contro acqua e polvere e una struttura pensata per sopportare meglio gli urti quotidiani.
Il display
Il display è uno dei punti più convincenti del vivo V70. Parliamo di un pannello OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e supporto HDR10+. Nell’uso quotidiano significa immagini nitide, colori vividi e una fluidità sempre piacevole, sia nello scorrimento dei social sia nella visione di film, serie e contenuti in streaming. La luminosità di picco dichiarata arriva a 5.000 nit, un dato molto alto per la categoria, e la leggibilità all’aperto è buona anche sotto luce diretta. Da segnalare anche il sensore di impronte ultrasonico sotto al display, rapido e preciso. Non è uno schermo da flagship puro, ma nella fascia in cui si posiziona il telefono offre un’esperienza superiore alla media.
Il comparto fotografico
La fotocamera è il cuore del vivo V70. Il sistema è sviluppato con ZEISS e comprende una principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x, un’ultra-grandangolare da 8 megapixel e una frontale da 50 megapixel con autofocus. La resa migliore arriva dai ritratti. Il teleobiettivo 3x permette di ottenere inquadrature più naturali, con una buona separazione tra soggetto e sfondo e una prospettiva più gradevole rispetto ai classici ritratti scattati con la fotocamera principale. Anche lo zoom digitale fino a 10x resta utilizzabile in molte situazioni, soprattutto con buona luce. Interessante anche la Modalità Palco AI, pensata per concerti, eventi e spettacoli: l’idea è quella di migliorare foto e video quando il soggetto è lontano, tra luci complesse e movimenti rapidi. Non fa miracoli, ma è coerente con il taglio del prodotto: uno smartphone pensato per chi fotografa persone, viaggi, eventi e contenuti social. Bene anche la fotocamera frontale, molto adatta a selfie singoli e di gruppo grazie al campo visivo ampio. Meno convincente, invece, l’ultra-grandangolare da 8 megapixel: funziona, ma è il sensore meno interessante del gruppo, con un dettaglio inferiore e qualche limite ai bordi dell’immagine. Il video arriva fino al 4K a 60 fps, una novità importante per la serie V, anche se mancano alcune funzioni più avanzate da creator professionali, come profili log o HDR video evoluto.
I.A. e funzionalità creative
vivo ha lavorato molto anche sulle funzioni legate all’intelligenza artificiale. Ci sono strumenti per modificare le immagini, rimuovere elementi di disturbo, espandere l’inquadratura, correggere la composizione e persino cambiare il cielo o lo scenario di uno scatto. Sono funzioni pensate soprattutto per chi pubblica molto sui social e vuole intervenire rapidamente sulle foto senza passare da app esterne. Non tutte saranno usate ogni giorno, ma alcune sono davvero comode: la cancellazione AI, l’espansione immagine e gli strumenti di ritocco aiutano a recuperare scatti imperfetti o a renderli più puliti in pochi passaggi.
Prestazioni e software
Il vivo V70 monta lo Snapdragon 7 Gen 4, affiancato da RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1. Non è una piattaforma da top di gamma, e chi cerca il massimo per gaming spinto o benchmark deve guardare altrove. Nell’uso reale, però, il telefono si comporta molto bene: è fluido, reattivo, apre rapidamente le app e gestisce senza problemi multitasking, social, foto, video e giochi non troppo estremi. Il software è OriginOS 6 basato su Android 16. L’interfaccia è più matura rispetto al passato e introduce funzioni come Origin Island, una finestra dinamica contestuale nella parte alta dello schermo. Ci sono anche integrazione con Gemini e cinque anni di aggiornamenti garantiti, un aspetto importante per chi vuole tenere lo smartphone a lungo.
La batteria
L’autonomia è uno dei veri punti forti del vivo V70. La batteria da 6.500 mAh permette di arrivare tranquillamente a fine giornata anche con uso intenso e, con un utilizzo misto, può spingersi fino alla seconda giornata senza troppi problemi. È un risultato notevole, soprattutto considerando lo spessore ridotto del telefono. La ricarica rapida FlashCharge da 90W consente di recuperare energia in poco tempo: circa il 50% in meno di venti minuti, usando il caricatore compatibile. Manca però la ricarica wireless, assenza che si nota in questa fascia di prezzo, soprattutto perché alcuni concorrenti iniziano a proporla anche fuori dal segmento flagship.
Verdetto, prezzo e disponibilità
Il vivo V70 è uno smartphone medio-alto molto centrato: non prova a essere un top di gamma mascherato, ma mette insieme design premium, ottimo display, autonomia eccellente e un comparto fotografico convincente, soprattutto quando si parla di ritratti e zoom. La collaborazione con ZEISS non è solo un’etichetta: il teleobiettivo 3x è il vero valore aggiunto e rende il telefono più versatile rispetto a molti concorrenti diretti. Il prezzo in Italia è di 699 euro, nella configurazione 8 + 512 GB. Una cifra non bassa, ma coerente con il pacchetto offerto: memoria abbondante, buone fotocamere, batteria importante, costruzione curata e aggiornamenti garantiti. I compromessi ci sono: l’ultra-grandangolare è migliorabile, il processore non fa un salto rispetto alla generazione precedente e manca la ricarica wireless. Detto questo, per chi cerca uno smartphone elegante, affidabile, con tanta autonomia e una fotocamera davvero piacevole per ritratti, eventi e contenuti social, il vivo V70 è una proposta molto interessante nella fascia medio-alta.
Pro e Contro
PRO:
- Design sottile, leggero e molto curato
- Display OLED luminoso e fluido
- Teleobiettivo ZEISS 3x molto utile nei ritratti
- Cinque anni di aggiornamenti garantiti
CONTRO:
- Ultra-grandangolare sotto tono
- Processore non da top di gamma
- Manca la ricarica wireless
- Prezzo non economico per un medio gamma