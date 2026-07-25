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Traffico, weekend da bollino rosso. Anas stima 27 milioni di spostamenti. Le previsioni

Cronaca

Introduzione

La stagione estiva è entrata nel vivo. Sono 36,2 milioni gli italiani che trascorreranno o hanno già trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, e l’87,6% resterà in Italia. Per questo weekend è già previsto il bollino rosso, con oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade, secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas.

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Quello che devi sapere

Traffico in aumento e cantieri sospesi

Per facilitare la circolazione, da ieri, e fino al 7 settembre, sono chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attivi (1.414). Per l’ultimo weekend di luglio è previsto un costante aumento del traffico lungo la rete Anas.

©IPA/Fotogramma
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Previsioni di Viabilità Italia: bollino rosso

Viabilità Italia prevede bollino rosso sia questa mattina sia domenica pomeriggio. Nello specifico sabato mattina sono attesi spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso località di villeggiatura e mare. Domenica pomeriggio è previsto traffico intenso per i rientri verso le città.  

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Divieti per i mezzi pesanti

Da ieri è scattato il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore oggi, dalle 8 alle 16, e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22.   

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Le strade Anas più trafficate

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: 

  • La A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;
  • Le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; 
  • Le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; 
  • La strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; 
  • La strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata  che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio 
  • L’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; 
  • Le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). 

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Le strade più trafficate al Nord

Al nord invece sono interessati:

  • I Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine; 
  • La SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia;
  • La SS45 di Val Trebbia in Liguria; 
  • La SS26 della Valle D’Aosta;
  • La SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto;
  • La SS 51 di Alemagna in Veneto.

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Anas: 2.500 addetti in campo per garantire viabilità e sicurezza

"Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico”, ha spiegato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. “Come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24. Con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete”. “Con il nostro lavoro - ha sottolineato Gemme - vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene. Con la raccomandazione per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti alla guida come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con il nostro spot: 'Quando sei alla guida tutto può aspettare'".

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Consigli per un viaggio sicuro

Per chi si mette in viaggio è importante, più che mai nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze. Ecco i consigli di Anas: 

  • Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo;

  • Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua;

  • Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi;

  • Non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida; 

  • Tutti i passeggeri e il guidatore, senza eccezioni, devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza); 

  • Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza;

  • In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie;

  • Non distrarsi mai alla guida. Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: distrazione visiva, non guardare la strada; distrazione cognitiva, non porre attenzione alla guida; distrazione manuale, avere le mani impegnate sul volante.

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