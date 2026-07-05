Multe stradali all’estero, cosa si rischia e quali sono le regole

Introduzione

Riguardo al Codice della Strada, ogni Paese ha le sue regole, in particolare per quanto riguarda i limiti di velocità. Per chi ha intenzione di fare un viaggio in auto in Europa, è bene sapere che grazie alla direttiva europea 2011/82/UE e al sistema Cross Border, gli Stati membri dell’Ue possono scambiarsi automaticamente i dati dei veicoli e rintracciare i trasgressori, anche se residenti in un altro Paese. Questo sistema facilita la notifica e il pagamento delle sanzioni, riducendo i tempi e aumentando la certezza della riscossione. Quindi, anche una multa presa fuori dai confini italiani può essere recapitata a casa e i tempi entro cui deve essere notificata sono abbastanza lunghi.