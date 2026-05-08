Con il possesso del contrassegno è infine possibile stipulare un contratto assicurativo che deve rispettare i requisiti della classica Rc auto, una formale assicurazione responsabilità civile auto ai sensi dell’articolo 2054 del Codice civile, con i massimali e le garanzie stabilite dalla legge. Anche in questo caso, viaggiare senza copertura porta a multe tra i 100 e i 400 euro. Inizialmente l’obbligo per l’assicurazione era fissato al 16 maggio (come quello per la targa). Una circolare ministeriale ha rinviato la scadenza di 60 giorni, al 16 luglio. Resta da chiarire un punto: il rinvio riguarda le compagnie assicurative che devono offrire le polizze entro quella data, ma non cita direttamente gli utenti. È probabile che il Mimit preciserà nelle prossime settimane su questo dettaglio.

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