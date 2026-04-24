Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio obbligo di assicurazione Rc

Introduzione

Slitta l'obbligo di assicurazione per i monopattini. Il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), in una nota congiunta hanno ufficializzato che "le direzioni competenti dei ministeri, accogliendo la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell'obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un'assicurazione Rc". L'obbligo era previsto precedentemente per il 16 maggio.