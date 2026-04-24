Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio obbligo di assicurazione Rc

Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc. Cosa sapereEconomia
Introduzione
Slitta l'obbligo di assicurazione per i monopattini. Il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), in una nota congiunta hanno ufficializzato che "le direzioni competenti dei ministeri, accogliendo la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell'obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un'assicurazione Rc". L'obbligo era previsto precedentemente per il 16 maggio.
Quello che devi sapere
Confermato al 16 maggio l'obbligo della targa
Rimane confermato al 16 maggio il termine dell'obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un "apposito contrassegno", cioè una piccola targa. L’efficacia dell’obbligo assicurativo si lega direttamente alla piena operatività della disciplina sulle targhe, perché è fondamentale che i monopattini siano identificabili in maniera univoca.
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I requisiti
La circolare ricorda che, con la legge 160 del 27 dicembre 2019, sono stati stabiliti i requisiti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, e la disciplina per la loro circolazione. Tra le misure ci sono: l’obbligo per i conducenti di indossare un casco; l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di targhino; l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. L’obbligo di indossare il casco è entrato in vigore dal 14 dicembre 2024.
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Le ragioni del rinvio
Da quanto emerso, nell’ambito dei lavori per la predisposizione tecnica delle piattaforme informatiche, l’Ania ha evidenziato alcune criticità tecniche, che non avrebbero consentito la piena funzionalità dei sistemi informatici per l’emissione delle polizze a partire dal 17 maggio. Si tratterebbe, come scrive Il Sole 24 Ore, di criticità relative ai tempi per garantire il flusso di dati tra la “piattaforma monopattini” della Motorizzazione, la banca dati Sita Ania delle coperture assicurative e le imprese assicuratrici. Per questo è stato deciso il rinvio al 16 luglio. Dalla stessa data si applicherà la disciplina relativa all’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dal Codice delle assicurazioni private e dal Sistema Carta Verde.
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Le FAQ
Nei giorni scorsi, sul sito del Mimit sono state pubblicate le Faq riguardanti l'assicurazione obbligatoria per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il documento, diffuso in seguito al decreto del 6 marzo 2026, fornisce una serie di chiarimenti sulle procedure necessarie per il rilascio dei contrassegni identificativi e per la regolarizzazione delle posizioni assicurative.
Chi può intestarsi la polizza
Potranno richiedere il contrassegno (e quindi la polizza collegata) tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni; nel caso degli under 18, la domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di sinistro cosa è coperto
Sono coperti solo i danni causati dal proprietario o da chiunque sia alla guida del monopattino? Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, ad esempio genitori e figli maggiorenni, conviene valutare se la polizza Rc Auto contiene la clausola che copre tutti i conducenti o solo l’intestatario; nel secondo caso, un incidente causato da un familiare, non indicato in polizza, potrebbe non essere coperto. La risposta dipende quindi dalle condizioni contrattuali di ciascuna polizza secondo la prassi contrattuale attualmente in uso. Vanno quindi attentamente visionate le condizioni di polizza prima della sottoscrizione della stessa.
Massimali minimi obbligatori
Una polizza garantisce il massimale minimo previsto dalla legge: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose. Questi valori corrispondono agli stessi minimi del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) già previsti per autoveicoli, moto e ciclomotori.
La rivalsa: c'è e verso chi
Un aspetto delicato riguarda i casi in cui l'assicurazione, pur esistente, prevede il diritto di rivalsa: questo può accadere quando il conducente viola gravemente le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada, come nel caso di guida in stato di ebbrezza o di uso del veicolo in modo non consentito. Per i monopattini è prudente verificare se la polizza prevede clausole di rivalsa anche in caso di guida senza casco (obbligatorio) o di trasporto non consentito di un passeggero. La rivalsa si esercita verso il proprietario, o verso il conducente effettivo se diverso, in difetto di diverse previsioni contrattuali. La polizza può prevedere una clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, che può essere richiesta all’atto della sottoscrizione della polizza.
Il nodo della polizza Rc Famiglia: è davvero sufficiente?
Un errore frequente è ritenere sufficiente per il monopattino una generica polizza Rc capofamiglia o una polizza di Rc per la vita privata: molte di queste coperture escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione Rc Auto. Inoltre, la polizza Rc Auto, obbligatoria per legge per il monopattino, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino stesso per avere validità legale, il che, di fatto, esclude le generiche polizze famiglia, che non sono configurate per gestire tale contrassegno identificativo in collegamento con la piattaforma monopattini del Ministero dei Trasporti – Mit.
Il collegamento con la piattaforma Ania
La piattaforma monopattini del Mit è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative Rc Auto dell'Ania: il contrassegno identificativo di ogni monopattino viene associato automaticamente dal sistema ai dati della relativa copertura assicurativa, consentendo alle forze dell'ordine verifiche incrociate in tempo reale. Questo significa che la polizza Rc Auto del monopattino emessa da ciascuna compagnia di assicurazione deve essere "registrata" nella piattaforma Ania, non semplicemente esistere su carta.
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