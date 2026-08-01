Milano, picchiato e sequestrato fino a riscatto 9mila euro: 5 arresti

Il rapimento è avvenuto nel marzo 2026, in pieno giorno: il 22enne fu aggredito in un bar, picchiato selvaggiamente e poi segregato nei locali logistici della pizzeria di uno degli indagati, in provincia di Brescia, fino a quando i familiari della vittima non sono riusciti a pagare ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I carabinieri della Compagnia di Corsico, con il supporto dei Comandi Provinciali di Milano e Brescia, della Compagnia di Intervento Operativo del IV Battaglione Veneto e dell'Unità Catturandi della Polizia Nazionale Romena, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Milano, nei confronti di 5 indagati - di cui quattro di nazionalità egiziana e uno di nazionalità tunisina - che devono rispondere, a vario titolo, di sequestro di persona a scopo di estorsione. Quattro indagati sono stati localizzati e arrestati nei comuni di Baranzate (Mi) e di Adro (Bs), mentre il quinto complice è stato rintracciato e fermato in Romania, nel distretto di Brasov.

Il sequestro avvenuto in pieno giorno L'indagine ha preso il via nel marzo 2026, quando i carabinieri sono intervenuti su richiesta di alcuni avventori in un bar di Corsico, dove, in pieno giorno, era stata segnalata una brutale e violenta aggressione ai danni di un egiziano ventiduenne, picchiato a sangue con una mazza da baseball per un presunto debito di denaro, e poi sequestrato dagli stessi aggressori, che lo hanno segregato nei locali logistici della pizzeria di uno degli indagati, in provincia di Brescia, fino a quando i familiari della vittima non sono riusciti a pagare un riscatto di 1.000 euro e la vittima è stata costretta a firmare cambiali egiziane per un totale di 8.000 euro. Solo dopo due giorni il giovane è stato liberato e ascoltato dagli investigatori, cui ha fornito fondamentali elementi per lo sviluppo delle indagini e la ricostruzione dei fatti. Leggi anche Perugia, musicista muore per sospetta intossicazione da monossido

Coinvolte anche due donne L'identificazione degli indagati è stata possibile attraverso i tradizionali metodi di controllo del territorio, messi a sistema con tecniche d'indagine moderne quali l'analisi tecnica dei tabulati telefonici e telematici, unita alla localizzazione delle celle delle utenze in uso agli indagati. Coinvolte nel sequestro di persona anche due donne, una romena trentanovenne e un'italiana ventinovenne, parenti di due degli altri indagati, che hanno fornito supporto alla fase estorsiva del reato, promuovendo la richiesta di denaro presso i familiari del rapito e mettendo a disposizione un conto corrente per la movimentazione del denaro. Approfondimento Roma, 30enne precipitata a Tor Bella Monaca: fermato convivente