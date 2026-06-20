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Salute e Benessere

Perché il coming out è un test relazionale che non finisce mai

Giulia Mengolini

©Getty

"Non è solo un atto comunicativo. La risposta dell’ambiente può trasformarlo in un’esperienza riparativa o traumatica", spiega lo psicoterapeuta Nicola Gammone con cui abbiamo analizzato il significato di questo processo. Il contesto familiare resta centrale: può rappresentare un fattore di protezione o, al contrario, di rischio psicologico: "Molti pazienti fanno questo passo dopo la morte dei genitori"

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