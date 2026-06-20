Una ragazza di 23 anni, Sofia Barbieri, è morta in uno scontro tra un'auto e un motorino sull'Aurelia, nel Savonese. Poco dopo l'incidente sui social è comparso il video di un ragazzo che ride e commenta la tragedia. L'amica che era con lei è ricoverata in gravi condizioni

Una ragazza di 23 anni, Sofia Barbieri, ha perso la vita nella notte in un incidente stradale sull'Aurelia, nel Savonese, in uno scontro tra il motorino su cui viaggiava e un'automobile guidata da una neopatentata. La giovane era la figlia dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Ceriale, Barbara De Stefano. A rendere ancora più drammatica la vicenda è un video apparso sui social poco dopo lo schianto, in cui un ragazzo ride mentre commenta quanto accaduto. L'amica che era in sella con la vittima è ricoverata in condizioni gravi.

L'incidente sull'Aurelia

Lo scontro è avvenuto la notte scorsa lungo la via Aurelia, nel Savonese. Le due ragazze viaggiavano a bordo di un motorino quando si sono scontrate con una Fiat 500. Nell'impatto sono state entrambe sbalzate sull'asfalto. Sofia Barbieri, che avrebbe compiuto 24 anni di lì a pochi giorni, è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è morta poco dopo. L'amica, indicata con le iniziali E.B., è ricoverata nello stesso ospedale in gravi condizioni.

Il video choc diventa virale

Nelle ore successive all'incidente, sui social è stato pubblicato un video in cui un ragazzo ride e fa riferimento allo schianto. "Ve lo giuro, questa è mort… abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto", si sente dire nel filmato. Le immagini hanno suscitato sdegno per il tono con cui veniva trattata la morte della giovane.