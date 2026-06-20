Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Savona, 23enne muore in incidente: video choc di un ragazzo che ride, "Questa è morta"

Cronaca
©Ansa

Una ragazza di 23 anni, Sofia Barbieri, è morta in uno scontro tra un'auto e un motorino sull'Aurelia, nel Savonese. Poco dopo l'incidente sui social è comparso il video di un ragazzo che ride e commenta la tragedia. L'amica che era con lei è ricoverata in gravi condizioni

ascolta articolo

Una ragazza di 23 anni, Sofia Barbieri, ha perso la vita nella notte in un incidente stradale sull'Aurelia, nel Savonese, in uno scontro tra il motorino su cui viaggiava e un'automobile guidata da una neopatentata. La giovane era la figlia dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Ceriale, Barbara De Stefano. A rendere ancora più drammatica la vicenda è un video apparso sui social poco dopo lo schianto, in cui un ragazzo ride mentre commenta quanto accaduto. L'amica che era in sella con la vittima è ricoverata in condizioni gravi.

L'incidente sull'Aurelia

Lo scontro è avvenuto la notte scorsa lungo la via Aurelia, nel Savonese. Le due ragazze viaggiavano a bordo di un motorino quando si sono scontrate con una Fiat 500. Nell'impatto sono state entrambe sbalzate sull'asfalto. Sofia Barbieri, che avrebbe compiuto 24 anni di lì a pochi giorni, è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è morta poco dopo. L'amica, indicata con le iniziali E.B., è ricoverata nello stesso ospedale in gravi condizioni.

 

Il video choc diventa virale

Nelle ore successive all'incidente, sui social è stato pubblicato un video in cui un ragazzo ride e fa riferimento allo schianto. "Ve lo giuro, questa è mort… abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto", si sente dire nel filmato. Le immagini hanno suscitato sdegno per il tono con cui veniva trattata la morte della giovane.

Leggi anche

Versilia, 17enne morto in incidente: pirata si costituisce, arrestato

 

Le scuse messe sui social

A distanza di ore, lo stesso ragazzo ha diffuso un secondo video, questa volta per chiedere scusa. "Non avevo capito la gravità delle cose, sono un c... Me ne vergogno", ha detto, tornando sulle parole pronunciate poco prima.

Leggi anche

Isernia, frontale furgone-auto: un morto e due feriti

Cronaca: Ultime notizie

Isernia, frontale furgone-auto: un morto e due feriti

Cronaca

Un uomo di 55 anni è morto e altre due persone sono rimaste gravemente ferite nello scontro...

Roma Pride 2026, il corteo sfila per le strade della Capitale. FOTO

Cronaca

Si tiene oggi il Roma Pride 2026: lo slogan dell’evento è "la Repubblica è chi la abita". Alla...

13 foto

Lecce, anziano brucia sterpaglie e muore tra le fiamme

Cronaca

Un conoscente ha tentato di soccorrere l'uomo di 89 anni, riportando ustioni non gravi, ma...

Trentino, ciclista di 14 anni travolta e uccisa da un’auto a Lavis

Cronaca

L’incidente mortale è avvenuto a Pressano, frazione di Lavis, poco prima delle 13. La vittima è...

Meteo, allerta caldo: domenica bollino rosso in 8 città. Ecco dove

Cronaca

L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026. Secondo il bollettino...

Cronaca: i più letti