Isernia, frontale furgone-auto: un morto e due feriti

Un uomo di 55 anni è morto e altre due persone sono rimaste gravemente ferite nello scontro frontale tra un furgone e una Fiat Panda, avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 85 "Venafrana", vicino all'uscita di Santo Spirito a Isernia. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale: la strada è stata chiusa per consentire i soccorsi ascolta articolo

Un uomo di 55 anni ha perso la vita e altre due persone sono finite in ospedale in codice rosso a seguito di un violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 giugno a Isernia. L'impatto si è verificato sulla Statale 85 "Venafrana", all'altezza del chilometro 43,150, in prossimità dell'uscita per Santo Spirito, nel tratto di tangenziale compreso tra le due gallerie.

Isernia, incidente mortale sulla Statale 85 - ©Ansa

Nell'urto sono rimasti coinvolti un autofurgone e una Fiat Panda. A bordo dell'utilitaria viaggiava un isernino di 55 anni, che ha riportato ferite rivelatesi fatali. Ad avere la peggio, oltre alla vittima, sono stati il passeggero che si trovava al suo fianco sulla Panda e il conducente del furgone: entrambi sono stati soccorsi e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "Veneziale" di Isernia. Leggi anche Versilia, 17enne travolto e ucciso da un Suv