Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scontro Suv-scooter in Versilia, muore 17enne: in fuga occupanti auto

Cronaca

Il 17enne è morto sul colpo e un altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri per i rilievi. Il viale a mare è rimasto bloccato a lungo

ascolta articolo

Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte Marmi (Lucca), in Versilia, nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un suv, con targa svizzera, che avrebbe fatto una inversione ad 'U'. L'incidente non lontano dalla discoteca Twiga. Gli occupanti del suv, sembra tre persone, sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri per i rilievi. Il viale a mare è rimasto bloccato a lungo.

Cronaca: Ultime notizie

Giornata del rifugiato, Mattarella: "No a condotte irresponsabili"

Cronaca

In occasione della ricorrenza, che si celebra ogni anno il 20 giugno, il presidente della...

Scontro Suv-scooter in Versilia, muore 17enne: in fuga occupanti auto

Cronaca

Il 17enne è morto sul colpo e un altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale...

Siracusa, 15enne muore in incidente stradale: era promessa della danza

Cronaca

Davis Aloschi, giovane promessa della danza, ha perso la vita in un violento scontro tra scooter...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

L’attacco di Trump a Meloni e la replica della premier italiana dominano le prime pagine dei...

17 foto
Prime pagine 20 giugno

Cantiere Tav, lanci di pietre contro le forze dell'ordine a Chiomonte

Cronaca

Alcune decine di persone con il volto coperto hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti...

Cronaca: i più letti