Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave

Un uomo è stato ferito a coltellate nella serata di sabato a Roma, nella zona del Quarticciolo in via Ostuni. Soccorso poco dopo l'aggressione, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Aggredito da più persone

All'aggressione, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Tor Tre Teste, avrebbero preso parte più persone. Le indagini sono ancora in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.