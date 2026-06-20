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Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave

Cronaca
©Ansa

Soccorso poco dopo l'aggressione, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. In corso le indagini per ricostruire la dinamica

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Un uomo è stato ferito a coltellate nella serata di sabato a Roma, nella zona del Quarticciolo in via Ostuni. Soccorso poco dopo l'aggressione, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Aggredito da più persone

All'aggressione, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Tor Tre Teste, avrebbero preso parte più persone. Le indagini sono ancora in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.

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