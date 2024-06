Maturità, consigli contro ansia da esame: dal metodo di studio al cibo

Mancano due giorni alla partenza delle prove per l’esame di maturità, una tappa cruciale nella vita degli studenti, caratterizzata da intensi momenti di studio, stanchezza, insicurezze, paure e stress e mantenere lucidità e serenità è essenziale per sfruttare al meglio le proprie capacità cognitive. Il ripasso in questi giorni è d’obbligo, ma ognuno ha il suo metodo: c’è chi preferisce in solitaria, magari ripetendo ad alta voce, chi si vede in gruppo per il cosiddetto 'chiusone' in gergo, chi fa un mix e magari ci aggiunge i prof su Youtube o i podcast didattici. Secondo il sito Maturansia alla domanda “come ti preparerai all’esame di maturità?” nonostante i social favoriscano l’aggregazione e la condivisione di spazi e momenti, in vista della Maturità 2024 il 73,5% degli studenti preferisce studiare da solo, mentre soltanto il 23,6% sceglie di farlo in gruppo.

Notte prima degli esami



Poi c’è chi per placare ansia e stress il 48,7% sceglie di trascorrere momenti di leggerezza insieme ai coetanei, al contrario di un 32,3% che preferisce studiare il più possibile fino all’ultimo. Si arriva così alla più classica delle domande - “Notte prima degli esami, riuscirai a dormire?” –, che riceve la più classica delle risposte: il 75,2% non riuscirà a dormire, il 62% proverà comunque “a rilassarsi e a non ripassare tutto all’ultimo”, mentre il 30,6% la passerà “in casa a ripassare”.