Maturità 2024: dalle materie all'orale, tutte le novità sull'esame

Partito il conto alla rovescia per l'uscita delle materie della maturità 2024 che interesserà circa 500mila studenti, mentre il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia in queste ore qualche novità nel colloquio: “Sonderemo la capacità degli studenti di spaziare tra le diverse discipline”. Intanto è scontro sulla riforma degli istituti tecnico-professionali e sul Liceo del Made in Italy