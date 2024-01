Iscrizioni scuola, come fare domanda per materna, medie e superiori

Cronaca

Tra pochi giorni si chiudono i termini per presentare domanda per le due procedure concorsuali per docenti. Inizialmente erano stati banditi 30.216 posti, ma ne sono stati aggiunti altri 14.438 posti (per questi si attende un decreto che integri i bandi). Entro gennaio scadono anche le tempistiche per i concorsi per dirigenti scolastici (ordinario e riservato) e per candidarsi come commissari ai concorsi per insegnanti