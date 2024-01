Generazione anZia, il podcast: Greta e l'ansia da gestire a scuola

Terza puntata del podcast di Sky tg24 "Generazione anzia". Tra i temi affrontati da Greta, protagonista dell'episodio, c'è la scuola e la necessità di imparare a gestire il proprio malessere in classe, e a casa in vista di interrogazioni e test. Uno degli elementi presi in considerazione dal report sui comportamenti degli adolescenti in età scolare è la mancanza di sonno: può essere una spia di un disagio più profondo

Per gli adolescenti la scuola è una sfida quotidiana, rispetto alla valutazione e agli obiettivi legati allo studio, ma anche per il contesto sociale: ci si confronta con gli altri e con le proprie emozioni, storie, riflessioni. C’è un fattore, preso in considerazione anche dal report sui Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare, che diventa in molti casi determinante e spesso è una spia di un malessere: la mancanza di sonno. “Comprendere le difficoltà del sonno nell’adolescenza è fondamentale - si legge nel report - data l’importanza fondamentale del sonno nello sviluppo fisico e cognitivo. Approfondimenti sui disturbi, sui modelli e sulla qualità del sonno possono indicare vari fattori di stress, accademici, sociali o psicologici, suggerendo la necessità di una migliore igiene del sonno, orari e un ambiente favorevole, migliorando la salute e il benessere generale”. Nel report vengono condivisi i dati, paese per paese, sulle risposte alla domanda “quanto spesso hai avuto difficoltà ad addormentarti negli ultimi sei mesi”. Uno su tre ha risposto più di una volta alla settimana. Questa è la media. C’è differenza nelle risposte tra maschi e femmine: tra le ragazze si sale al 37%, per i ragazzi il 23%. L’Italia ha valori più alti rispetto alla media per le ragazze (40%), di poco più bassi per i ragazzi (19%).