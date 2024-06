Maturità 2024, esame di Stato per 526mila studenti: date e novità

Si parte con la prima prova, il tema d’italiano, programmata per mercoledì 19 giugno. Ecco come funziona l’esame di Stato quest’anno, le date, il calcolo dei crediti per il voto finale e le novità

Il prossimo mercoledì 19 giugno inizierà l'esame di Maturità 2024 per 526.317 studenti italiani. I maturandi saranno chiamati ad affrontare due prove scritte a livello nazionale, decise dal ministero, seguite da un colloquio orale. Le commissioni esaminatrici saranno composte da commissari interni e esterni, presieduti da un presidente esterno. Ecco come funziona l’esame di stato quest’anno, le date, il calcolo dei crediti per il voto finale e le novità sullo svolgimento.

La prima prova



La prima prova, programmata per mercoledì 19 giugno 2024 alle 8:30, è come da tradizione il tema d’italiano, che valuterà la padronanza della lingua, oltre alle capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. La durata massima della prova è di sei ore, e le modalità sono identiche in tutti gli istituti. I maturandi potranno scegliere tra sette tracce riferite ad ambiti letterari, storici, scientifici, economici o sociali, divise in tre macro-tipologie: l’analisi del testo, il testo argomentativo e il tema d'attualità. Come riferito dal ministero, la prova può essere suddivisa in più parti per verificare diverse competenze, comprese la comprensione linguistica, l'espressione logico-argomentativa e la riflessione critica del candidato.



La seconda prova



La seconda prova si svolgerà il 20 giugno, sempre alle 8.30, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, ed è specifica per ciascun indirizzo di studio, in quarto verte su una o più delle discipline affrontate. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento (Decreto Legislativo 61/2017), la prova è basata su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo, piuttosto che su discipline specifiche. Le materie della seconda prova della Maturità 2024 sono state rese note a gennaio: per il liceo classico è uscita la versione di greco, mentre gli studenti dello scientifico affronteranno la prova di matematica.



Terza prova sono in alcuni istituti



È prevista anche una terza prova scritta, che si terrà martedì 25 giugno 2024, ma solo in alcuni indirizzi di studio: sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.