Maturità 2024, toto-tracce prima prova: Pirandello e D'Annunzio

Non solo autori, ma anche anniversari come quelli legati al caso Matteotti, alla nascita di Oppenheimer o alla morte di Lenin potrebbero essere al centro delle tracce, secondo gli studenti. Per i temi di attualità si pensa invece alla intelligenza artificiale, alla violenza di genere e ai conflitti in atto a livello mondiale. Se per l’analisi del testo dovesse uscire un brano di prosa dell’Ottocento, tenendo conto del fatto che potrebbero uscire solo opere dall’unità d’Italia in poi, si scommette sul "vate" di Pescara: convinti più di 1 su 3. Se, invece, la scelta del Ministero dovesse ricadere sulla prosa del Novecento, il favorito sarebbe Pirandello: indica il drammaturgo siciliano oltre 1 studente su 4. L’ultima apparizione di Pirandello risale al 2003, quella di D’Annunzio ancora prima.

Autori e poeti più gettonati

Abbastanza difficile che possa esserci la seconda scelta tra gli autori collocabili a cavallo fra Ottocento e Novecento: Giovanni Verga, selezionato dal 28%, è stato già proposto nel 2022. Maggiori chance, forse, per l’alternativa del XX secolo: Italo Svevo, opzionato dal 21%, la cui ultima apparizione risale al 2009. Il pronostico realmente indovinabile potrebbe essere quello relativo a un eventuale poeta. Una delle tracce di analisi del testo, con buone probabilità, si incentrerà su un componimento in versi. E in cima alla lista c’è Giuseppe Ungaretti, indicato dal 16% degli intervistati, a seguire Giovanni Pascoli (15%), che però è già stato selezionato nel 2022. Terzo posto per Giacomo Leopardi, che non è uscito da quando Berlinguer ha riformato l’Esame di Stato, quasi trent’anni fa. Otto maturandi su 10 temono il ritorno dell’autore “sconosciuto”, quelli che non si studiano così approfonditamente. Storicamente gli esempi sono molteplici: Magris nel 2013, Caproni nel 2017 e, in parte, Moravia nel 2023.