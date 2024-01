Maturità 2024, alle 13 usciranno le materie della seconda prova. LIVE

L'esame di Stato sarà quindi così caratterizzato: una prova scritta di Italiano comune per tutti gli indirizzi il 19 giugno; il giorno seguente la prova scritta su disciplina/e caratterizzanti l'indirizzo. Segue la terza provam solo per gli indirizzi che la prevedono (sezioni Esabac, Esabac techno ad opzione internazionale, per le scuole della Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e per le scuole con lingua d'insegnamento slovena). Poi, a distanza di circa una settimana, iniziano i colloqui per verificare la capacità del candidato di collegare le conoscenze acquisite in una prospettiva pluridisciplinare.