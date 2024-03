Prove Invalsi 2024 al via: calendario scuola primaria e secondaria

Da oggi 1° marzo i maturandi sono chiamati a sostenere test su tre materie: italiano, matematica e inglese. La partecipazione è tra i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato ma l'esito non influirà sulla votazione finale di giugno. Obiettivo delle prove è fotografare lo stato del sistema scolastico italiano. Saranno poi testate le classi seconde e le quinte della primaria, le terze della secondaria di primo grado e le seconde della secondaria di secondo grado. Previste per tutti sessioni suppletive