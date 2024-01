Maturità 2024, Valditara: esame sarà serio ma non c'è da preoccuparsi

L'esame di Stato è come l'anno scorso: due scritti e l'orale. Una novità: la figura del docente orientatore. Infine il collegamento tra scuola e impresa " è la chiave del futuro" per il ministro dell'Istruzione

Campus Elis per il progetto Distretto Italia. Il ministro ha assicurato: "L'esame di quest'anno sarà esattamente come quello dello scorso anno, faremo solo qualche precisazione sul significato del colloquio”.

“Credo che i ragazzi non debbano preoccuparsi di nulla, se non preoccuparsi di studiare, perché l'esame di Stato è un momento di verifica conclusiva che noi vogliamo sia seria, ma che non deve inquietare chi fa tutti i giorni il proprio dovere". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara visitando il

Il docente orientatore

"Il docente orientatore ha come scopo quello di collegare le opportunità del mondo dell'impresa con i talenti dei giovani e suggerire a famiglie e studenti i percorsi più coerenti che possono essere universitari, Its o opportunità lavorative, affinchè la scelta non sia casuale ma al contrario, ci sia consapevolezza delle opportunità piu' idonee alle potenzialità del giovane” ha detto il ministro dell'Istruzione. "Circa il 97 per cento delle posizioni di docente orientatore è stato coperto, sono stati adeguatamente formati e saranno adeguatamente retribuiti, per consentire a famiglie e studenti di fare scelte consapevoli" ha ribadito Valditara.