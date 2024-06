Introduzione

Il 19 giugno milioni di studenti italiani affronteranno la prima prova scritta. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato una circolare in cui si ribadisce la linea dura sull'utilizzo di apparecchi elettronici di qualsiasi genere, pena l'immediata esclusione dalle prove per i trasgressori. Per il rispetto delle regole entra in gioco anche la Polizia delle Comunicazioni, in collaborazione con la Struttura informatica del Ministero