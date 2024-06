Maturità 2024, commissari esterni: quando escono sul sito del Miur

Attesa tra i maturandi per la pubblicazione dei nomi sulla pagina del Ministero dell'Istruzione; la composizione delle commissioni sarà resa nota non oltre il 7 giugno

In ogni caso, non oltre il 7 giugno studenti e famiglie conosceranno i nomi dei commissari esterni.

Mentre cresce l’attesa degli studenti maturandi che il 19 giugno saranno alle prese con la prima prova, il motore di ricerca del Ministero dell'Istruzione risulta ancora in manutenzione. Nessuna traccia dei nomi dei fantomatici commissari esterni.

Le commissioni d'esame sono composte, infatti, da un presidente esterno all’istituzione scolastica- i cui nominativi sono stati già resi noti lo scorso 14 maggio- tre commissari interni e tre esterni. Le discipline affidate ai commissari esterni della commissione sono state rese note sempre dal Ministero a fine gennaio e sono disponibili per la consultazione all'interno del sito dedicato.

I commissari esterni, provenienti da altre scuole, avranno il compito di valutare in modo imparziale le prove scritte e orali degli studenti, affiancando i docenti interni nelle commissioni d'esame, che saranno miste.

In giornata si attendono novità dal Ministero sull'uscita dei nomi dei commissari esterni. Sulla pagina web del Mim, però, non c'è ancora nessuna traccia di comunicazioni ufficiali a riguardo.

Le segreterie delle scuole potrebbero già avere le informazioni

Se le commissioni della maturità 2024 sono arrivate su SIDI probabilmente le segreterie hanno già in mano le informazioni che i maturandi cercano. Un consiglio per gli studenti più in ansia, quindi, potrebbe essere di chiedere direttamente al proprio istituto se i nomi dei commissari esterni sono arrivati o meno.