Ultimo giorno di scuola 2024, calendario e date regione per regione

Le date in cui gli studenti italiani saluteranno per l'ultimo giorno, in vista delle vacanze estive, i banchi di scuola variano da regione a regione e oscillano tra il 6 giugno e il 14 giugno 2024

Inizia il conto alla rovescia per la fine dell'anno scolastico 2023/2024. Non tutti gli studenti italiani però saluteranno i banchi di scuola, in vista delle vacanze estive, nello stesso momento. Le date in cui gli istituti chiuderanno i battenti per l'estate variano da regione a regione e oscillano tra il 6 giugno e il 14 giugno 2024. Vediamole insieme.