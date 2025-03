Montagna, Soccorso Alpino: "Numeri stabili, ma ancora troppi decessi"

I motivi degli interventi e le attività coinvolte

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologicoente "da oltre 70 anni effettua soccorsi tecnici – sanitari e non – in ambiente montano, in grotta e negli ambienti impervi del territorio nazionale con più di 7.000 operatori altamente specializzati", si legge in un rapporto diffuso online, ha dunque fatto il punto della situazione rispetto alle attività svolte nel corso del 2024. Tutte sono svolte "in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e il sistema 118" e sono "finalizzate a garantire il soccorso e l’assistenza immediata ai soggetti infortunati, alle persone in difficoltà o in imminente pericolo di vita, alla ricerca e al recupero di dispersi e caduti". Ma entrando nel vivo del resoconto ecco che emerge come le principali cause degli interventi rimangano di fatto "invariate rispetto agli anni precedenti" e sono così suddivise: caduta o scivolata (43,2%), incapacità durante l’attività svolta (26,5%), malore (12,7%). Tra le altre cause (9,6%) rientrano maltempo (4,1%), frane (1,3%), eventi valanghivi (0,7%) e shock anafilattico (0,4%). In generale l’attività al centro della maggior parte degli incidenti è l’escursionismo (44,3% dei casi), ma rientrano nel novero anche sci alpino e nordico (14%), mountain bike (6,8%), alpinismo (5,9%), ricerca di funghi (3,4%), attività lavorative (2,6%) e attività su ferrate e falesie (3,6%).

Morti, feriti e i territori più coinvolti da incidenti

Proseguendo nel rapporto, il CNSAS sottolinea come nel 2024 si siano registrati 466 morti sulle montagne, 1.431 feriti gravi, 5.288 feriti lievi 299 feriti con compromissione delle funzioni vitali, 4.187 illesi e 118 dispersi. Il profilo prevalente di chi incappa in incidenti montani è quello di un "uomo italiano tra i 50 e i 60 anni, leggermente ferito dopo una caduta durante un’escursione nel mese di agosto, che si conferma il periodo con il maggior numero di interventi (18%)". I soccorsi nell' 80,4% dei casi, dunque, riguardano italiani, seguono cittadini di Germania (6,8%), Francia (1,6%) e Austria (1%), l'età prevalente è tra i 50 e i 60 anni (16,36%), seguiti da over 60 e giovani tra i 20 e i 30 anni.Nel 67,9% gli incidenti coinvolgono maschi e nel 32,1% femmine. Inoltre, ecco i territori più coinvolti: Piemonte (15,9%), Valle d’Aosta (14,3%), Trentino (11,7%), Alto Adige (10,9%), Lombardia (10,4%) e Veneto (9,2%).