Acca Larenzia, prosciolti per saluti romani: pm impugnano sentenza

La procura di Roma ha presentato ricorso in appello contro la sentenza del gup che il 20 febbraio ha assolto 29 imputati per apologia del fascismo

La Procura di Roma ha presentato ricorso in appello contro il proscioglimento in primo grado di 29 persone, quasi tutte appartenenti a CasaPound, che il 7 gennaio 2024 fecero il saluto romano nel corso della commemorazione per Acca Larentia. Per i pm, infatti, si tratta di violazione delle leggi Mancino e Scelba, quella che punisce l'apologia del fascismo. Per il gup che ha prosciolto gli imputati il 20 febbraio scorso, invece, "non emerge che la riunione, attraverso l'utilizzo della simbologia di matrice fascista, abbia inteso diffondere contenuti riconducibili a odio razziale, o a discriminazione etnica o a propaganda suprematista".