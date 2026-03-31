Bergamo, si finge padre di bambino di 8 anni per rapirlo: arrestato

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Bergamo, uomo si finge padre di bambino di 8 anni per rapirlo: arrestato

Cronaca
©Ansa

Tentato sequestro nello spogliatoio di una palestra dopo un allenamento. Il bambino ha dato l'allarme, l'uomo bloccato da altri genitori mentre tentava la fuga. Il 30enne incensurato è stato arrestato

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Un 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni spacciandosi per il padre negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento. 

Il centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, dove un 30enne ha cercato di portare via un bambino di 8 anni spacciandosi per il padre al termine di un allenamento - ©Ansa

E’ stato il bambino di 8 anni a dare l’allarme

E' stato il bambino ad avvisare l'istruttore che quell'uomo non era suo padre e a quel punto il 30enne - che è incensurato - ha cercato di allontanarsi ed è stato bloccato dai genitori degli altri bambini che erano arrivati al centro per prelevare i propri figli alla fine della lezione. 

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