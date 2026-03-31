Bergamo, si finge padre di bambino di 8 anni per rapirlo: arrestato

E’ stato il bambino di 8 anni a dare l’allarme

E' stato il bambino ad avvisare l'istruttore che quell'uomo non era suo padre e a quel punto il 30enne - che è incensurato - ha cercato di allontanarsi ed è stato bloccato dai genitori degli altri bambini che erano arrivati al centro per prelevare i propri figli alla fine della lezione.