Bergamo, si finge padre di bambino di 8 anni per rapirlo: arrestato

Tentato sequestro nello spogliatoio di una palestra dopo un allenamento. Il bambino ha dato l'allarme, l'uomo bloccato da altri genitori mentre tentava la fuga. Il 30enne incensurato è stato arrestato
Un 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni spacciandosi per il padre negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento.
E’ stato il bambino di 8 anni a dare l’allarme
E' stato il bambino ad avvisare l'istruttore che quell'uomo non era suo padre e a quel punto il 30enne - che è incensurato - ha cercato di allontanarsi ed è stato bloccato dai genitori degli altri bambini che erano arrivati al centro per prelevare i propri figli alla fine della lezione.