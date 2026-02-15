Bergamo, tenta di rapire bambina e le rompe un femore: arrestato

L'uomo ha improvvisamente afferrato per le gambe la bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto
Attimi di paura a Bergamo, nel pomeriggio di ieri, quando un uomo - poi arrestato dalla polizia - ha improvvisamente afferrato per le gambe una bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. L'episodio è accaduto in pieno giorno, intorno all'ora di pranzo. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. Il padre è a sua volta intervenuto per bloccare l'aggressore, aiutato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura di un femore.
L'arrestato è un senza fissa dimora privo di precedenti penali
La polizia ha arrestato l'uomo, un cittadino rumeno senza fissa dimora e privo di
precedenti di polizia, per sequestro di persona - aggravato, in quanto
commesso ai danni di un minore di 14 anni - e lesioni personali aggravate. L'individuo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha condiviso ogni fase dell'attività istruttoria e disposto la custodia in carcere in attesa di convalida. Gli accertamenti effettuati, anche grazie alle testimonianze raccolte e all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.