Bergamo, tenta di rapire bambina e le rompe un femore: arrestato

Attimi di paura a Bergamo, nel pomeriggio di ieri, quando un uomo - poi arrestato dalla polizia - ha improvvisamente afferrato per le gambe una bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. L'episodio è accaduto in pieno giorno, intorno all'ora di pranzo. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. Il padre è a sua volta intervenuto per bloccare l'aggressore, aiutato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura di un femore.