Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bergamo, tenta di rapire una bambina e le rompe un femore: arrestato

Cronaca

L'uomo ha improvvisamente afferrato per le gambe la bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto

ascolta articolo

Attimi di paura a Bergamo, nel pomeriggio di ieri, quando un uomo - poi arrestato dalla polizia - ha improvvisamente afferrato per le gambe una bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. L'episodio è accaduto in pieno giorno, intorno all'ora di pranzo. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. Il padre è a sua volta intervenuto per bloccare l'aggressore, aiutato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura di un femore.

L'arrestato è un senza fissa dimora privo di precedenti penali

La polizia ha arrestato l'uomo, un cittadino rumeno senza fissa dimora e privo di
precedenti di polizia, per sequestro di persona - aggravato, in quanto
commesso ai danni di un minore di 14 anni - e lesioni personali aggravate. L'individuo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha condiviso ogni fase dell'attività istruttoria e disposto la custodia in carcere in attesa di convalida. Gli accertamenti effettuati, anche grazie alle testimonianze raccolte e all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. 

Leggi anche

Roma, falsa baby sitter tenta rapimento in una scuola a Monteverde
Bergamo rapimento

Cronaca: Ultime notizie

Bergamo, tenta di rapire bambina e le rompe un femore: arrestato

Cronaca

L'uomo ha improvvisamente afferrato per le gambe la bimba di un anno e mezzo, tentando di...

Sabotaggi a treni dell’Alta Velocità, ecco il piano per la sicurezza

Cronaca

Circolazione dei treni in tilt, cancellazioni e ritardi che hanno raggiunto le due ore: è questo...

Meteo, Italia sferzata dal ciclone Oriana: nubi e piogge da Nord a Sud

Cronaca

Ancora allagamenti, frane e disagi e in Calabria, Sicilia e Sardegna: oltre 2mila gli interventi...

Viminale, via libera ad armi per agenti anche quando non in servizio

Cronaca

Gli agenti di pubblica sicurezza delle forze di polizia e delle polizie locali - spiega una...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la conferenza di Monaco, con prove di dialogo tra Usa ed Europa. Rubio...

15 foto

Cronaca: i più letti