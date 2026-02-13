Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, falsa baby sitter tenta rapimento in una scuola a Monteverde

Cronaca

L'episodio nell'istituto dell'infanzia comunale 'Guglielmo Oberdan'. Le insegnanti hanno subito avvisato i genitori della piccola che hanno dichiarato di non aver incaricato nessuno di prendere la bambina. All'arrivo della polizia nessuna traccia della donna

ascolta articolo

Una donna non identificata si è presentata nella scuola dell'infanzia comunale 'Guglielmo Oberdan' di Largo Ravizza, nel quartiere Monteverde a Roma, a metà mattina di mercoledì scorso, dicendo al personale scolastico di essere una baby sitter e di dover prendere una bambina di tre anni. Le insegnanti hanno subito avvisato i genitori della piccola che però hanno dichiarato di non aver incaricato nessuno di prendere la piccola a scuola. A quel punto la scuola ha avvisato la polizia e i genitori si sono recati nella struttura, ma nel frattempo la donna si era allontanata. Madre e padre hanno sporto denuncia e la polizia ha avviato le indagini. 

Cronaca: Ultime notizie

Napoli, trapianto cuore bimbo: sequestrato box per trasporto organo

Cronaca

La procura ha disposto il sequestro del contenitore usato per il trasporto dell’organo, che sarà...

Donna accoltellata Palermo, indagato: “Non ha ricambiato mio sguardo”

Cronaca

Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, è stata colpita alla schiena in via Libertà. L’uomo...

Scioperi, confermato stop per aerei: rischio precettazione

Cronaca

Ieri Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp in una missiva al ministero dei...

Snoop Dogg a Livigno con Bugs Bunny per la festa esclusiva di Burton

Cronaca

Dopo essere stato tedoforo nel viaggio della fiamma olimpica a Gallarate e dopo aver fatto tappa...

Il Gabibbo è stato aggredito a Milano: è la prima volta. Ecco perché

Cronaca

 L’episodio è avvenuto nel capoluogo lombardo, dove il celebre pupazzone rosso è stato...

Cronaca: i più letti