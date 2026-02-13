Roma, falsa baby sitter tenta rapimento in una scuola a Monteverde

Una donna non identificata si è presentata nella scuola dell'infanzia comunale 'Guglielmo Oberdan' di Largo Ravizza, nel quartiere Monteverde a Roma, a metà mattina di mercoledì scorso, dicendo al personale scolastico di essere una baby sitter e di dover prendere una bambina di tre anni. Le insegnanti hanno subito avvisato i genitori della piccola che però hanno dichiarato di non aver incaricato nessuno di prendere la piccola a scuola. A quel punto la scuola ha avvisato la polizia e i genitori si sono recati nella struttura, ma nel frattempo la donna si era allontanata. Madre e padre hanno sporto denuncia e la polizia ha avviato le indagini.