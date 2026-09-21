Alberto Stefani e Mara Bizzotto coinvolti in incidente, non sono gravi

Incidente per il governatore veneto Stefani e la senatrice Bizzotto , non sono graviCronaca
Il presidente di Regione si stava recando in via Bellerio per partecipare al federale della Lega quando all'altezza di Treviglio si è scontato contro un camion. Con lui in auto anche la senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto, insieme a una terza persona alla guida. Tutti hanno riportato solo ferite lievi
Incidente stradale, fortunatamente con conseguenze non gravi, per il governatore del Veneto Alberto Stefani. Il presidente si trovava in auto diretto a via Bellerio a Milano per partecipare al federale della Lega quando all'altezza di Treviglio si è scontrato contro un camion. A bordo dell'auto si trovava anche la senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto, insieme a una terza persona alla guida. Per i passeggeri solo lievi ferite. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Bergamo per i controlli necessari.
Il messaggio di Stefani
"Grazie a tutti per i messaggi di affetto. Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina", ha scritto Stefani sul suo profilo Facebook. Il presidente ha anche postato una sua foto con la medicazione di una lieve ferita sotto all'occhio.
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Zaia: "L'importante è che stiano bene"
"Ho appreso con apprensione la notizia dell'incidente stradale che ha coinvolto oggi il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, la senatrice e sottosegretario Mara Bizzotto e il collaboratore che si trovava con loro. La cosa più importante è sapere che le loro condizioni sono rassicuranti e che, fortunatamente, non risultano conseguenze gravi", ha commentato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che aggiunge: "Ad Alberto, a Mara e al loro collaboratore rivolgo il mio augurio di una pronta e completa ripresa. In momenti come questi conta soltanto sapere che stanno bene. Sono certo di interpretare il sentimento dell'intero Consiglio regionale e di tanti veneti che in queste ore hanno seguito con attenzione le loro condizioni".