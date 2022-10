Testimoni di Geova, regole e divieti

Più di 8 milioni di persone nel mondo seguono questa religione, con un tasso di crescita vicino al 2,5% annuo. Tra le cose che non possono fare ci sono donare il sangue, socializzare con i non credenti ed è anche proibito ballare

I Testimoni di Geova nascono nel 1800 in Pennsylvania negli Stati Uniti d’America, da un gruppo di studenti della Bibbia capitanato da Charles Taze Russel. Sostengono di praticare un cristianesimo delle origini ripristinato, ovvero riportato alla sua formula originale. Secondo un censimento prodotto dal Corpo direttivo che li dirige, nel mondo ci sono più di otto milioni di fedeli. Chi aderisce a questa fede lo fa con atto volontario e da quel momento inizia a seguire i precetti di questa chiesa, rispettando i dettami della Bibbia e impostando l’esistenza secondo le norme bibliche. Fra queste vi è la stretta limitazione dei rapporti, in particolare spirituali, con chi commette peccati gravi e non si ravvede.

Non si può parlare male dell'organizzazione

I Testimoni di Geova possono sposarsi esclusivamente fra aderenti alla loro chiesa, possono farlo secondo le loro regole e il matrimonio ha pieno valore per la legislazione italiana. Ma ci sono altre cose che i Testimoni di Geova non possono fare: fra queste vi è il gioco d’azzardo. Inoltre non frequentano locali da ballo e discoteche. Non ultimo tra i precetti inviolabili vi è parlare male dell’organizzazione.