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Roma, precipitano dal cestello della gru a Ostia: morto un operaio

Cronaca
©Ansa

I due lavoratori si trovavano a 4-5 metri di altezza: uno dei due è morto sul colpo, l'altro è stato trasportato in ospedale. Si indaga sulla dinamica

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Tragedia sul lavoro a Ostia, sul litorale romano. Due operai che si trovavano sul cestello di una gru tra il secondo e il terzo piano sarebbero precipitati da un'altezza di 4-5 metri di altezza. Uno è morto sul colpo mentre l'altro è stato trasportato in ospedale dall'Ares 118. L'episodio è avvenuto in via Forni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e lo Spresal (servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro), l'organo pubblico di vigilanza e controllo delle ASL preposto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si indaga sulla dinamica dell'episodio. 

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