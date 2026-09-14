Roma, precipitano dal cestello della gru a Ostia: morto un operaio

Tragedia sul lavoro a Ostia, sul litorale romano. Due operai che si trovavano sul cestello di una gru tra il secondo e il terzo piano sarebbero precipitati da un'altezza di 4-5 metri di altezza. Uno è morto sul colpo mentre l'altro è stato trasportato in ospedale dall'Ares 118. L'episodio è avvenuto in via Forni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e lo Spresal (servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro), l'organo pubblico di vigilanza e controllo delle ASL preposto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si indaga sulla dinamica dell'episodio.