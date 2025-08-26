Vueling, sui voli della compagnia oltre 100mila animali ogni anno

I dati sono stati pubblicati in occasione della Giornata Internazionale del Cane. Negli ultimi cinque anni, il numero di animali domestici a bordo dei voli di Vueling è aumentato del 57%, superando dal 2023 la cifra dei 100.000 l’anno. Le isole spagnole, Milano e Roma guidano la classifica delle rotte più pet friendly, come connessioni più richieste per spostarsi con gli animali domestici

In occasione della Giornata Internazionale del Cane, introdotta nel 2004 per promuovere le adozioni e celebrata ogni anno il 26 agosto, la compagnia aerea Vueling festeggia i suoi oltre 100.000 animali domestici in volo ogni anno e continua a confermare il suo impegno come compagnia pet friendly. Solo nel primo semestre del 2025, infatti, hanno già volato con Vueling oltre 53.700 animali domestici, un dato che punta a un nuovo record annuale e che colloca la compagnia aerea sulla strada per superare, per il terzo anno consecutivo, la cifra dei 100.000 animali all’anno a bordo dei suoi voli. I dati riflettono una realtà sempre più abituale: gli animali domestici non restano a casa, ma come parte della famiglia ne condividono tutti i momenti, viaggio compreso. Infatti, nel 2024 Vueling ha registrato un record con circa 105.000 animali trasportati (dopo i 103.400 del 2023), con un considerevole salto rispetto ai livelli pre-pandemia, con un incremento del 57% negli ultimi 5 anni (66.800 nel 2019). Nella classifica delle rotte più pet friendly, oltre alle isole Canarie, spiccano i collegamenti tra Barcellona e Milano e la città catalana e Roma, che si posizionano entrambe nella Top 10 delle connessioni di Vueling con più prenotazioni per viaggiare con gli animali domestici.